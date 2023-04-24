Wenn Sie ein aktives Imagine R-Abonnement haben, haben Sie Anspruch auf die angebotenen Fahrten.

Die App des Mitfahranbieters zeigt jedoch möglicherweise an, dass Sie kein berechtigtes Abonnement haben.

Dies kann daran liegen, dass Sie ein Imagine-R-Zahlerkonto (z. B. das Konto Ihrer Eltern) anstelle eines Kontos als Abonnementinhaber verwenden. Keine Panik!

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Problem zu lösen, Sie werden aufgefordert:

SCHRITT 1. Überprüfen (und ggf. ändern) Sie die E-Mail-Adresse des verwendeten Kontos

SCHRITT 2. Erstellen Sie ein Konto als Karteninhaber