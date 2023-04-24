Ich bin volljährig und habe ein Imagine R-Abonnement, habe aber keinen Zugang zu den angebotenen Fahrten. Was tun?
Wenn Sie ein aktives Imagine R-Abonnement haben, haben Sie Anspruch auf die angebotenen Fahrten.
Die App des Mitfahranbieters zeigt jedoch möglicherweise an, dass Sie kein berechtigtes Abonnement haben.
Dies kann daran liegen, dass Sie ein Imagine-R-Zahlerkonto (z. B. das Konto Ihrer Eltern) anstelle eines Kontos als Abonnementinhaber verwenden. Keine Panik!
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Problem zu lösen, Sie werden aufgefordert:
SCHRITT 1. Überprüfen (und ggf. ändern) Sie die E-Mail-Adresse des verwendeten Kontos
SCHRITT 2. Erstellen Sie ein Konto als Karteninhaber
SCHRITT 1. Überprüfen der E-Mail-Adresse des verwendeten Kontos
1. Melden Sie sich mit Ihrem üblichen Konto in Ihrem persönlichen Bereich von Île-de-France Mobilités an
2. Im Abschnitt "Mein Navigo" müssen Sie mindestens zwei Personen sehen:
-Die erste Person, der Abo-Zahler, stellt sich R vor (Beispiel: Ihre Eltern)
-Unten stellen Sie und Ihr Vertrag R vor
3. Klicken Sie auf "Persönliche Informationen" der ersten Person, der Zahler des Abonnements stellt sich R vor
4. Überprüfen Sie die E-Mail
•Wenn es sich um Ihre E-Mail-Adresse handelt, müssen Sie diese ändern, um die Ihrer Eltern/Ihres Zahlers einzugeben, indem Sie auf "Meine E-Mail-Adresse bearbeiten" klicken. Achtung, Ihre Eltern/Zahler müssen ihre neue E-Mail-Adresse aktivieren, indem Sie auf den an sie gesendeten Link klicken.
•Wenn dies die E-Mail-Adresse Ihres Elternteils/Zahlers ist, müssen Sie nichts tun, melden Sie sich ab und fahren Sie mit SCHRITT 2 fort.
5. Melden Sie sich vom Eltern-/Zahlerkonto ab
SCHRITT 2. Erstellung eines neuen Île-de-France Mobilité-Kontos als Karteninhaber
1. Erstellen Sie Ihr eigenes Île-de-France Mobilités-Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse
2. Verknüpfen Sie Ihren Navigo-Pass mit Ihrem neuen Konto
3. Testen Sie Ihre Berechtigung mit Ihrem neuen Konto in der App des Mitfahranbieters