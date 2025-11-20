Hier ist das Verfahren, das Sie unten befolgen müssen. Achtung: Wenn Sie Ihr altes Telefon nicht mehr haben, können Sie nur die Pakete Navigo Mois und Navigo Semaine abrufen, sofern Sie Ihr Telefon zuvor über das Menü Mein Bereich > Meine Medien mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft haben.

Melden Sie sich bei Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto an.

Sichern Sie auf dem alten Telefon Ihre tickets im Menü Kontakt > Mein Telefon > Ich möchte meine tickets sichern.

Wenn tickets gesichert werden, werden sie vom Telefon gelöscht.

So rufen Sie Ihre tickets auf Ihrem neuen Telefon ab:

Gehen Sie > Mein Telefon zum Menü Kontakt> Ich möchte den Inhalt eines alten Telefons wiederherstellen.

Es ist nicht möglich, tickets von Ihrem Android-Telefon auf Ihre Smartwatch und umgekehrt zu übertragen.