Die Übertragung von tickets zwischen zwei iPhones, die mit dem Dienst kompatibel sind, erfolgt in zwei Schritten.

1. Sicherung

Sichern Sie die auf Ihrem iPhone vorhandenen tickets

Gehen Sie zur Karten-App auf Ihrem iPhone, wählen Sie Ihre entmaterialisierte Navigo-Karte aus und klicken Sie auf das Kontextmenü (...) >Kartendaten > Löschen (ganz unten), wodurch die Sicherung der tickets ausgelöst wird.

Wenn tickets gesichert werden, werden sie vom Telefon gelöscht.

2. Übertragung

Gehen Sie zur Karten-App auf Ihrem neuen iPhone, wählen Sie die Taste (+) > Vorherige Karten und wählen Sie dann das Backup aus, das Sie wiederherstellen möchten.

In der mobilen App erinnert Sie der Abschnitt Kontakt > Auf meinem iPhone geladene tickets >Ich möchte den Inhalt abrufen [...] daran, was zu tun ist.

Das Übertragen von tickets zwischen iPhone und Apple Watch erfolgt über die Watch-App auf dem iPhone im Tab "Meine Uhr" > Karten und Apple Pay.

Die Übertragung kann von einem iPhone auf die Uhr und umgekehrt erfolgen.