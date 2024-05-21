Der Navigo-Pass, das Telefon und die vernetzte Uhr sind drei separate Transport tickets Medien. Die tickets im Navigo-Pass, die tickets im Telefon und die tickets in der Smartwatch werden nicht synchronisiert. Es ist nicht möglich, sie zwischen diesen Medien zu übertragen.

Auf dem Startbildschirm des "Kaufen"-Dienstes der Anwendung müssen Sie das Medium auswählen, auf das der ticket geladen werden soll: Navigo-Pass, Telefon oder angeschlossene Uhr.