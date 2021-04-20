Ihre Entschädigung erscheint möglicherweise nicht mit dem erwarteten Betrag auf Ihrem Bankkonto. Dies bedeutet, dass Ihre Rückerstattung in 2 Schritten erfolgt, mit:

eine Überweisung von 47 € auf Ihr Bankkonto einerseits;

Ihre nächste monatliche Zahlung von 38 € wird hingegen nicht abgezogen, um insgesamt 85 € zu erhalten.

Beachten Sie, dass

Die Rückerstattung erfolgt:

per Banküberweisung, wenn Sie Ihr Abonnement per Lastschrift bezahlen;

auf der Kreditkarte, die Sie für Ihre Zahlung verwendet haben, oder per Briefscheck, der Ihnen nach Hause geschickt wird, wenn Sie bar bezahlen.

Wenn Sie auf ein Problem stoßen, können Sie die FAQ konsultieren, die auf der Rückerstattungsplattform verfügbar sind.