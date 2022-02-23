Um der Situation der Benutzer so nahe wie möglich zu kommen, wurde jede RER-, Zug- und U-Bahn-Linie außerhalb von Paris in Achsen unterteilt. Die Details finden Sie hier

1. Wie wird die Pünktlichkeit einer Achse definiert?

Der Prozentsatz der Pünktlichkeit stellt die Rate der pünktlich ankommenden Reisenden dar. Ein Reisender gilt als "pünktlich", wenn er sein Ziel mit einer Verspätung von weniger als fünf Minuten im Vergleich zur theoretischen Ankunftszeit erreicht.

Ein Monat gilt als nicht pünktlich, wenn weniger als 80 % der Reisenden auf einer Achse mit einer Verspätung von weniger als fünf Minuten im Vergleich zur theoretischen Ankunftszeit an ihrem Ziel ankommen.

Eine Ausgleichsmaßnahme wird eröffnet, wenn eine Achse im vorangegangenen Kalenderjahr mindestens drei Monate lang nicht pünktlich war.

Das Pünktlichkeitsbulletin aller Achsen finden Sie hier.

2. Woher weiß ich, an welcher Achse ich befestigt bin?

Standardmäßig bestimmt Ihr Wohnort die Achse oder Achsen, an die Sie angeschlossen sind.

Wenn die Strecke, die Sie regelmäßig nutzen, um zu Ihrem Arbeits- oder Studienort zu gelangen, von einer Erstattungsmaßnahme betroffen ist, müssen Sie diesen Arbeits- oder Studienort nachweisen, indem Sie im Antragsverfahren einen Beleg einreichen.

Folgende Dokumente werden akzeptiert:

· Arbeitsort:

o Gehaltsabrechnung

o Nachweis des Arbeitgebers

· Studienort:

o Schulabschluss

o Studentenausweis

Seien Sie vorsichtig, Sie können nur eine Anfrage im Rahmen eines Betriebs stellen: entweder am ticket Ihres Wohnortes oder am ticket Ihres Arbeits- oder Studienortes.