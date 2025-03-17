Möglicherweise haben Sie nicht die Mindestanzahl an monatlichen Paketzahlungen eingehalten, die erforderlich sind, um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben.

Für die Erstattung im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit 2024 müssen Sie in den Monaten, die von unbefriedigender Pünktlichkeit betroffen sind, mindestens 3 monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets geleistet haben. Diese Monate können von einer Achse zur anderen variieren.

Konsultieren Sie die Förderkriterien der Operation, die Sie betrifft, im Bereich der Entschädigung für Navigo-Kunden.