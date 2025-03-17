Ich habe mich beworben, aber das System sagt mir, dass ich nicht berechtigt bin
Dafür gibt es mehrere Gründe:
Ihr Plan ist nicht berechtigt
Nicht alle Rückzahlungsvorgänge haben die gleichen Förderkriterien. Die von Ihnen erworbenen Pläne befinden sich möglicherweise nicht in der Liste der berechtigten Pläne für die betreffende Transaktion. Überprüfen Sie die Berechtigungskriterien direkt auf dem Vergütungsbereich für Navigo-Kunden.
Sie haben in den von der Erstattung betroffenen Zeiträumen nicht genügend monatliche Pauschalzahlungen geleistet
Möglicherweise haben Sie nicht die Mindestanzahl an monatlichen Paketzahlungen eingehalten, die erforderlich sind, um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben.
Für die Erstattung im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit 2024 müssen Sie in den Monaten, die von unbefriedigender Pünktlichkeit betroffen sind, mindestens 3 monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets geleistet haben. Diese Monate können von einer Achse zur anderen variieren.
Konsultieren Sie die Förderkriterien der Operation, die Sie betrifft, im Bereich der Entschädigung für Navigo-Kunden.
Ihre Gemeinde ist nicht förderfähig
Zwei Szenarien:
- Ihre Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde gehört nicht zu den förderfähigen Gemeinden der ausgewählten Maßnahme.
- Sie haben Ihre Adresse in Ihrem persönlichen Bereich nicht aktualisiert. Standardmäßig bestimmt Ihr in Ihrem Online-Konto angegebener Wohnort die Achse(n), mit denen Sie verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Adresse auf dem neuesten Stand ist.
Sonderfall des unterjährigen Umzugs
Sie hatten im Erstattungszeitraum Anspruch auf ticket Ihrer Wohnadresse, sind aber inzwischen umgezogen? Sie können hier einen Anspruch geltend machen; Sie müssen dann ein Dokument vorlegen, das Ihre frühere Adresse belegt (siehe die Liste der akzeptierten Dokumente in der Frage: Erstattung im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit 2024: Wie funktioniert das?).
Sie haben bereits einen anderen Antrag in Bearbeitung oder haben bereits eine Erstattung für einen anderen Zweig erhalten, der zu einer Rückerstattung führt
Für die Pünktlichkeitserstattung 2024 können Sie nur einen Rückerstattungsantrag pro Kunde stellen. Es liegt an Ihnen, die Achse zu wählen, für die Sie eine Rückerstattung wünschen.