Standardmäßig bestimmt Ihr in Ihrem Online-Konto registrierter Wohnort die Achse(n), mit denen Sie verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie eine Anwendung starten.

Auch Ihr Arbeits- oder Studienort kann sich auf einer Achse befinden, die von einer Erstattungsmaßnahme betroffen ist. Sie werden während Ihrer Bewerbung aufgefordert, einen Nachweis vorzulegen.

Folgende Dokumente werden akzeptiert:

Arbeitsort: Gehaltsabrechnung oder Arbeitgebernachweis

Studienort: Schulabschluss

Sie können nur einen Antrag pro Erstattungskampagne am ticket der Pünktlichkeit des vorangegangenen Kalenderjahres stellen: entweder am ticket Ihres Wohnortes oder am ticket Ihres Arbeits- oder Studienortes.

Für jeden Vorgang ist die Liste der Gemeinden, die einer Achse oder einer Linie zugeordnet sind, im Kapitel "Ihre Adresse" angegeben. Beachten Sie, dass diese Bedingungen von einem Vorgang zum anderen variieren können. Die Einzelheiten der Förderkriterien finden Sie, indem Sie die für Sie geltende Operation im Navigo Compensation Space auswählen.