Was sind die Teilnahmevoraussetzungen?
Wer kann von einer Erstattungsmaßnahme profitieren?
Für alle Rückerstattungsvorgänge gelten folgende Regeln:
- Sie müssen Inhaber von Paketen sein, die für den/die von der Maßnahme betroffenen Zeitraum(e) gültig sind.
- Nur Kunden, die in der Ile-de-France wohnen, arbeiten oder studieren, sind teilnahmeberechtigt. Darüber hinaus finden Sie auf der Seite jeder Operation die Details der Gemeinden, die für diese Erstattungsmaßnahme berücksichtigt wurden.
- Sowohl der Inhaber als auch der Zahler des Pakets können den Antrag stellen, aber es ist immer der Zahler, der die Zahlung erhält.
- Nur volljährige und minderjährige Kunden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung mündig sind, können einen Rückerstattungsantrag stellen. Bei Minderjährigen muss der Antrag von einem Erziehungsberechtigten gestellt werden.
Die Bedingungen können von Operation zu Operation variieren. Die spezifischen Anspruchskriterien sind auf der Detailseite jeder Erstattungsmaßnahme angegeben: Sie finden sie im Navigo Compensation Space.
Woher weiß ich, ob ich für die ticket meiner Adresse berechtigt bin?
Standardmäßig bestimmt Ihr in Ihrem Online-Konto registrierter Wohnort die Achse(n), mit denen Sie verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie eine Anwendung starten.
Auch Ihr Arbeits- oder Studienort kann sich auf einer Achse befinden, die von einer Erstattungsmaßnahme betroffen ist. Sie werden während Ihrer Bewerbung aufgefordert, einen Nachweis vorzulegen.
Folgende Dokumente werden akzeptiert:
- Arbeitsort: Gehaltsabrechnung oder Arbeitgebernachweis
- Studienort: Schulabschluss
Sie können nur einen Antrag pro Erstattungskampagne am ticket der Pünktlichkeit des vorangegangenen Kalenderjahres stellen: entweder am ticket Ihres Wohnortes oder am ticket Ihres Arbeits- oder Studienortes.
Für jeden Vorgang ist die Liste der Gemeinden, die einer Achse oder einer Linie zugeordnet sind, im Kapitel "Ihre Adresse" angegeben. Beachten Sie, dass diese Bedingungen von einem Vorgang zum anderen variieren können. Die Einzelheiten der Förderkriterien finden Sie, indem Sie die für Sie geltende Operation im Navigo Compensation Space auswählen.
Ich habe Anspruch auf mehrere Rückerstattungsmaßnahmen, welche soll ich wählen?
Für die jährliche Rückerstattungskampagne ticket Pünktlichkeit können Sie nur einen Rückerstattungsantrag pro Kunde (Inhaber) und pro Transaktion stellen. Es ist ratsam, die Achse zu wählen, die Sie regelmäßig nehmen, sei es ticket Ihrem Zuhause oder Ihrem Arbeits-/Studienort.
Wenn gleichzeitig andere Erstattungsmaßnahmen erfolgen (z. B. Erstattung ticket Streiks), ist die Kumulierung von Operationen im Einzelfall möglich.
Woher weiß ich, ob mein Plan berechtigt ist?
Die Liste der Pläne, die für eine Rückerstattung in Frage kommen, finden Sie im Kapitel "Ihr Navigo-Paket" auf der Detailseite jeder Erstattungsmaßnahme.
Beachten Sie, dass diese Bedingungen von einem Vorgang zum anderen variieren können. Die Einzelheiten der Förderkriterien finden Sie, indem Sie die für Sie geltende Operation im Navigo Compensation Space auswählen.
Dies ist das letzte Paket, das Sie im betroffenen Zeitraum gehalten haben, das automatisch berücksichtigt wird.
Im Allgemeinen sind T+-Tickets, Start-Ziel-Tickets, Kurzpässe (Mobilis, Navigo Jour, Tickets Jeune Weekend / Jeunes Weekend-Pakete, Paris Visite), Navigo Liberté+, Imagine R Junior-Pakete, kostenlose tickets und Amethyst-Pakete nicht berechtigt.