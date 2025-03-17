Warum wird die Entschädigung nicht automatisch an Reisende gezahlt?
Im Rahmen des derzeitigen Systems fordert Île-de-France Mobilités die Kunden auf, ein Online-Verfahren durchzuführen, um eine Entschädigung über die spezielle Plattform zu erhalten.
Die Automatisierung der Vergütung ist aus mehreren Gründen nicht möglich:
- Fehlende Daten zu individuellen Fahrten : Île-de-France Mobilités verfügt nicht über genaue Informationen über die täglichen Fahrten jedes Reisenden. Das derzeitige System basiert hauptsächlich auf der Privatadresse, die im persönlichen Bereich von Île-de-France Mobilités eingegeben wird. Der Arbeits- oder Studienort wird außerhalb der Ausgleichsmaßnahmen nicht erhoben, was eine automatische Zuordnung auf der Grundlage dieser Kriterien verhindert.
- Mehrere Achsen, die dieselbe Gemeinde bedienen : Dieselbe Gemeinde kann von mehreren Verkehrsachsen bedient werden. Nur der Reisende weiß genau, welche Linie und Achse er täglich nimmt. Die Privatadresse reicht daher nicht aus, um die betreffende Achse für jeden Nutzer automatisch zu identifizieren.
- Impact variiert je nach Reisenden : Einige Reisende sind möglicherweise nicht von den Störungen betroffen, insbesondere wenn sie während der betroffenen Zeiträume nicht die Route genommen haben, die ihre Gemeinde bedient. In diesem Fall sind sie nicht unbedingt von einer Entschädigung betroffen und erklären sich daher nicht zu Anspruchsberechtigten.