Die förderfähigen Gemeinden sind die Gemeinden, die an die Bahnhöfe angeschlossen sind, die von den Achsen bedient werden, die eine unbefriedigende Pünktlichkeit aufweisen und Anspruch auf eine Erstattung haben.

Die Liste der Gemeinden jeder entschädigten Filiale kann auf der Seite der Operation eingesehen werden, die im Entschädigungsbereich für Navigo-Kunden zugänglich ist, und in den Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen. Diese Liste wurde auch unter Berücksichtigung der lokalen Zubringer mit Straßenbahn, Bus und Straße erstellt.