Für Navigo Annual-, Senior- und Navigo-Pakete stellt sich Navigo R in monatlichen Lastschriften vor, die Privatadresse befindet sich im Kundenstamm (beim Abonnement des Pakets gesammelt oder vom Kunden aktualisiert); Ebenso befindet sich bei den Paketen Navigo Month, Solidarity Transport auf personalisiertem Navigo-Pass und Navigo Annual, die in bar bezahlt werden, die Privatadresse in der Kundendatenbank (bei der Erstellung des Passes gesammelt oder vom Kunden aktualisiert), sodass kein Adressnachweis erforderlich ist.

Wenn Ihre aktuelle Wohnadresse jedoch von der des betroffenen Zeitraums abweicht, müssen Sie einen Nachweis über die Wohnadresse vorlegen

Wenn Sie am ticket Ihres Arbeitsplatzes Anspruch auf eine Erstattungstransaktion haben, müssen Sie einen Nachweis über den Arbeits-/Studienort vorlegen, der vorzulegen ist, wenn Sie nicht in der Entschädigungszone wohnen.

Adressnachweis, Dokumente akzeptiert:

Telefonrechnung - einschließlich Mobiltelefon

Strom- oder Gasrechnung

Mietquittung - von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie

Wasserrechnung

Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung

Nachweis der Wohnsteuer

Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung

Für Personen, die bei einem Dritten untergebracht sind : Ein Adressnachweis wird zusammen mit einer Unterkunftsbescheinigung verlangt.

Nachweis des Arbeits- oder Studienortes, akzeptierte Dokumente: