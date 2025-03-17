Welche Belege sind vorzulegen und in welchen Fällen?
In jedem Fall ist es nicht erforderlich, einen Kaufnachweis vorzulegen:
- Die Kaufhistorie von Navigo oder Solidarity Transport Month Pricing auf personalisiertem Navigo-Pass oder Smartphone, Navigo Annual, Senior und imagine R befinden sich im Kundenstamm.
- Die Navigo-Kaufhistorie Monat auf Navigo Discovery-Pass befindet sich in der Datenbank der Einkäufe ohne zugehörige Kundendaten. Einkäufe werden über die Ile-de-France Mobilités Connect-Kennung gefunden, die mit einer Navigo-Nummer verknüpft ist.
Welche anderen Belege möglicherweise angefordert werden, hängt von Ihrer Situation ab.
Wenn Sie ein personalisiertes Navigo-Passpaket gekauft haben:
Für Navigo Annual-, Senior- und Navigo-Pakete stellt sich Navigo R in monatlichen Lastschriften vor, die Privatadresse befindet sich im Kundenstamm (beim Abonnement des Pakets gesammelt oder vom Kunden aktualisiert); Ebenso befindet sich bei den Paketen Navigo Month, Solidarity Transport auf personalisiertem Navigo-Pass und Navigo Annual, die in bar bezahlt werden, die Privatadresse in der Kundendatenbank (bei der Erstellung des Passes gesammelt oder vom Kunden aktualisiert), sodass kein Adressnachweis erforderlich ist.
Wenn Ihre aktuelle Wohnadresse jedoch von der des betroffenen Zeitraums abweicht, müssen Sie einen Nachweis über die Wohnadresse vorlegen
Wenn Sie am ticket Ihres Arbeitsplatzes Anspruch auf eine Erstattungstransaktion haben, müssen Sie einen Nachweis über den Arbeits-/Studienort vorlegen, der vorzulegen ist, wenn Sie nicht in der Entschädigungszone wohnen.
Adressnachweis, Dokumente akzeptiert:
- Telefonrechnung - einschließlich Mobiltelefon
- Strom- oder Gasrechnung
- Mietquittung - von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie
- Wasserrechnung
- Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung
- Nachweis der Wohnsteuer
- Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung
- Für Personen, die bei einem Dritten untergebracht sind : Ein Adressnachweis wird zusammen mit einer Unterkunftsbescheinigung verlangt.
Nachweis des Arbeits- oder Studienortes, akzeptierte Dokumente:
- Unterschriebene und abgestempelte Arbeitgeberbescheinigung
- Bildungs- oder Schulabschluss
- KBIS oder Zahlungsbescheinigung der URSSAF für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe
Wenn Sie Ihr Paket mit dem Navigo Discovery Pass gekauft haben:
- Nachweis des Transport ticket für Navigo Discovery Passes: eine Kopie der beiden Elemente, aus denen der Navigo Discovery Pass besteht (die Namenskarte und die Karte mit der Nummer)
- Nachweis des Wohnsitzes in der Ausgleichszone
oder,
- Nachweis des Arbeits-/Studienortes, der vorzulegen ist, wenn Sie nicht in der Entschädigungszone wohnen
Adressnachweis, Dokumente akzeptiert:
- Telefonrechnung - einschließlich Mobiltelefon
- Strom- oder Gasrechnung
- Mietquittung - von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie
- Wasserrechnung
- Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung
- Nachweis der Wohnsteuer
- Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung
- Für Personen, die bei einem Dritten untergebracht sind : Ein Adressnachweis wird zusammen mit einer Unterkunftsbescheinigung verlangt.
Nachweis des Arbeits- oder Studienortes, akzeptierte Dokumente:
- Unterschriebene und abgestempelte Arbeitgeberbescheinigung
- Bildungs- oder Schulabschluss
- KBIS oder Zahlungsbescheinigung der URSSAF für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe
Wenn sich Ihr Plan in einer mobilen App befindet:
- Nachweis des Wohnsitzes in der Ausgleichszone
oder,
- Nachweis des Arbeits-/Studienortes, der vorzulegen ist, wenn Sie nicht in der Entschädigungszone wohnen
Adressnachweis, Dokumente akzeptiert:
- Telefonrechnung - einschließlich Mobiltelefon
- Strom- oder Gasrechnung
- Mietquittung - von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie
- Wasserrechnung
- Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung
- Nachweis der Wohnsteuer
- Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung
- Für Personen, die bei einem Dritten untergebracht sind : Ein Adressnachweis wird zusammen mit einer Unterkunftsbescheinigung verlangt.
Nachweis des Arbeits- oder Studienortes, akzeptierte Dokumente:
- Unterschriebene und abgestempelte Arbeitgeberbescheinigung
- Bildungs- oder Schulabschluss
- KBIS oder Zahlungsbescheinigung der URSSAF für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe