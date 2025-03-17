Sobald Ihre Bewerbung eingereicht wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, wenn sie validiert wurde. Eine zweite E-Mail wird Ihnen nach der Überweisung zugesandt.

Es kann 3 bis 4 Tage dauern, bis die Rückerstattung auf Ihrem Bankkonto erscheint, wobei "Comutitres S.A.S." der Aussteller ist.

Um den Verlauf Ihrer Rückerstattungsanträge und deren Status anzuzeigen, besuchen Sie die Tracking-Seite für Rückerstattungsanträge.