Wann und wie erhalte ich eine Rückerstattung?
Die Rückerstattung erfolgt maximal drei Wochen nach Bestätigung Ihres Antrags durch Île-de-France Mobilités. Dieser Zeitraum kann länger sein, wenn Belege überprüft werden müssen.
Wie erhalte ich meine Rückerstattung?
Rückerstattungen erfolgen nur per Banküberweisung, unabhängig von der Zahlungsmethode, mit der Sie Ihre Navigo-Pakete gekauft haben.
- Wenn Ihre Bankdaten in Ihrem persönlichen Bereich für Lastschriften gespeichert sind, erfolgt die Überweisung auf dieses Konto. Wenn Sie der Zahler der Pakete sind, können Sie diese Informationen bei der Anfrage ändern. Andernfalls wird die Rückerstattung zum Zeitpunkt der Antragstellung auf das Konto des Zahlers überwiesen.
- Wenn Sie Ihre Pakete per Kreditkarte oder in bar bezahlt haben, können Sie Ihre Bankverbindung eingeben, wenn Sie eine Rückerstattung beantragen.
Woher weiß ich, ob ich eine Rückerstattung erhalten habe?
Sobald Ihre Bewerbung eingereicht wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, wenn sie validiert wurde. Eine zweite E-Mail wird Ihnen nach der Überweisung zugesandt.
Es kann 3 bis 4 Tage dauern, bis die Rückerstattung auf Ihrem Bankkonto erscheint, wobei "Comutitres S.A.S." der Aussteller ist.
Um den Verlauf Ihrer Rückerstattungsanträge und deren Status anzuzeigen, besuchen Sie die Tracking-Seite für Rückerstattungsanträge.