Die Höhe der Erstattung hängt von der Anzahl der monatlichen Zahlungen des Navigo-Pakets in den Monaten ab, in denen die Pünktlichkeit der Achse weniger als 80 % betrug, sowie von der Art des Pakets und den abgedeckten Tarifzonen.

Wenn Sie anspruchsberechtigt sind, wird der Betrag, auf den Sie Anspruch haben, im Allgemeinen auf der Grundlage des letzten Pakets berechnet, das während des betreffenden Zeitraums gehalten wurde.

Aufgrund der vielen möglichen Szenarien kann der genaue Betrag nicht im Voraus angezeigt werden. Sie müssen eine Online-Bewerbung starten: Der Ihrer Situation entsprechende Betrag wird am Ende des Kurses automatisch angezeigt.

Die Liste der Beträge, die erstattet werden können, finden Sie im Abschnitt "Erstattete Beträge" auf der Detailseite jeder Transaktion. Diese Informationen finden Sie im Navigo Customer Compensation Space.

Die Rückerstattungskampagne konzentriert sich auf die Pünktlichkeit des Jahres 2024, und die erstatteten Beträge werden auf der Grundlage der am 31. Dezember 2024 geltenden Pakettarife berechnet.