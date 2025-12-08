Rückerstattungsvorgang - Scol'R Junior Karteninhaber
Um die Mobilität von Kindern zu erleichtern, die Scol'R in den äußeren Vororten abonniert haben, bietet Île-de-France Mobilités eine 100%ige Rückerstattung des imagine R Junior-Pakets an. Diese Rückerstattung steht nur Benutzern mit einer Scol'R Junior-Karte für das Schuljahr 2025-2026 zur Verfügung.
1. Was sind die Förderbedingungen für diese Rückzahlungsmaßnahme?
Um von der Rückerstattung des für das Schuljahr 2025-2026 gültigen imagine R-Pakets zu profitieren, muss der Benutzer:
- Inhaber einer Scol'R Junior-Karte , die für das Schuljahr 2025-2026 gültig ist
- Und Inhaber eines imagine R Junior-Pakets sein, das für das Schuljahr 2025-2026 gültig ist
- Am 31. Dezember 2025 unter 11 Jahre alt sein
- Bitte beachten Sie, dass keine Bewerbungen außerhalb dieser Kriterien akzeptiert werden
2. Wie stelle ich einen Rückerstattungsantrag?
Der Rückerstattungsantrag ist vom Zahler des Pakets einzureichen, der als gesetzlicher Vertreter des Nutzers gilt. Der minderjährige Benutzer muss kein Konto erstellen, um eine Rückerstattung an den Zahler zu erhalten.
Wenn der Nutzer die in Frage 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, muss der Zahler:
- Gehen Sie auf die Seite, die dem Vorgang gewidmet ist , und klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche "Antrag stellen"
- Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto bei Île-de-France Mobilités Connect: Dies ist notwendig, um die von Ihnen getätigten Einkäufe zu finden und den Betrag zu berechnen, der Ihnen erstattet wird. Wenn Sie Probleme beim Einloggen in Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto haben, besuchen Sie die FAQ-Seite Île-de-France Mobilités Connect
- Legen Sie im Online-Bewerbungsprozess eine Kopie der Vorder- und Rückseite der Scol'R Junior-Karte des Benutzers ab (in einem einzigen Dokument)
Stellen Sie sicher, dass die Belege vollständig, lesbar, unverändert und mit dem Namen des Benutzers versehen sind.
Rückerstattungsanträge werden ausschließlich online gestellt: An den Schaltern kann kein Antrag vom RATP- oder SNCF-Kundendienst oder telefonisch von der Agentur Navigo bearbeitet werden.
Pro Benutzer kann nur eine Rückerstattung gewährt werden.
3. Wann kann ich mich bewerben?
Sie haben bis zum 30. April 2026 Zeit, auf die dem Vorgang gewidmete Seite zugehen und auf die Schaltfläche "Antrag stellen" zu klicken.
4. Wie viel wird mir zurückerstattet?
Für einen Benutzer, der eine Scol'R Junior-Karte für das Schuljahr 2025-2026 und ein im gleichen Zeitraum gültiges imagine R Junior-Paket besitzt, beträgt der erstattete Betrag 24,80 €.
5. Wie erhalte ich meine Rückerstattung?
Die Rückerstattung erfolgt an den Zahler des Imagine R-Pakets, das sich im Besitz des Benutzers befindet.
Alle Rückerstattungen erfolgen per Überweisung auf das bekannte oder im Online-Bewerbungsprozess angegebene Bankkonto.
Wenn Sie bereits ein RIB für Lastschriften registriert haben, erfolgt die Überweisung auf dieses Konto. Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen RIB in Ihrem Online-Konto registriert haben, um eine Verlängerung der Rückerstattungsfrist zu vermeiden, andernfalls können Sie diesen Vorgang in Ihrem persönlichen Bereich durchführen.
Wenn Sie Ihr Paket per Kreditkarte oder in bar bezahlt haben, können Sie Ihre Bankdaten im Rückerstattungsantragsverfahren eingeben.
6. Wann erhalte ich eine Rückerstattung?
Zwischen einer von Île-de-France Mobilités abgeschlossenen und validierten Anfrage und dem Zeitpunkt, an dem die Überweisung auf Ihrem Konto sichtbar ist, vergehen etwa drei Wochen. Dieser Zeitraum kann länger sein, wenn Belege zu überprüfen sind.
Wenn Ihre Anfrage validiert wird, erhalten Sie bei der Überweisung eine E-Mail. Es kann zu einer Verzögerung von 3 bis 4 Tagen kommen, bevor die Überweisung auf Ihrem Konto mit dem Betreff "REMB IMAGINE R ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS" erscheint.
7. Wie überprüfe ich den Status meiner Bewerbung?
Um alle Erstattungsanträge zu finden, die Sie im Entschädigungsbereich von Île-de-France Mobilités gestellt haben, und um deren Status einzusehen, gehen Sie auf die Seite zur Verfolgung des Antrags (Sie müssen sich bei Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto anmelden).
8. Ich habe mich beworben, aber das System sagt mir, dass ich nicht berechtigt bin
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, für den Sie sich bewerben, beide Zulassungskriterien erfüllt:
- Inhaber einer Scol'R Junior-Karte , die für das Schuljahr 2025-2026 gültig ist
- Inhaber eines imagine R Junior-Pakets , das für das Schuljahr 2025-2026 gültig ist
- Am 31. Dezember 2025 unter 11 Jahre alt sein
9. Ich habe Probleme beim Einreichen meiner Bewerbung
Ich habe Probleme mit meinem Île-de-France Mobilités Connect-Konto
Benutzername oder Passwort vergessen? Sie können kein Konto erstellen? Haben Sie technische Probleme? Besuchen Sie den FAQ-Bereich Île-de-France Mobilités Connect.
Haben Sie Schwierigkeiten bei der Beantragung? Gibt es ein technisches Problem?
Schreiben Sie uns über dieses Formular oder rufen Sie uns unter 09 70 82 82 83 an.