Die Rückerstattung erfolgt an den Zahler des Imagine R-Pakets, das sich im Besitz des Benutzers befindet.

Alle Rückerstattungen erfolgen per Überweisung auf das bekannte oder im Online-Bewerbungsprozess angegebene Bankkonto.

Wenn Sie bereits ein RIB für Lastschriften registriert haben, erfolgt die Überweisung auf dieses Konto. Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen RIB in Ihrem Online-Konto registriert haben, um eine Verlängerung der Rückerstattungsfrist zu vermeiden, andernfalls können Sie diesen Vorgang in Ihrem persönlichen Bereich durchführen.

Wenn Sie Ihr Paket per Kreditkarte oder in bar bezahlt haben, können Sie Ihre Bankdaten im Rückerstattungsantragsverfahren eingeben.