Navigo-Erstattung nach den Streiks im ersten Halbjahr 2023: Wie funktioniert das?
⚠ Diese Rückerstattungsaktion ist nun beendet: Es ist nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen.
Nach den sozialen Bewegungen zu Beginn des Jahres startet Île-de-France Mobilités eine Entschädigungskampagne für Abonnenten, deren Fahrten vom Streik betroffen sind.
Dank des neuen Vertrags zwischen Île-de-France Mobilités und Transilien SNCF Voyageurs sieht er vor, dass jeder Tag, der unter dem Mindestdienst liegt (d. h. wenn das Beförderungsangebot auf einer Niederlassung weniger als 33 % des theoretischen Angebots beträgt), Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe eines Dreißigstels der Navigo-Monatskarte oder 2,80 Euro pro Tag für einen Navigo-Monat alle Zonen hat.
Neunundzwanzig Zweige von Bahnstrecken verzeichneten an mindestens einem Tag einen Service von weniger als 33 %, und einige hatten mehr als 20 Betriebstage unter 33 %.
Alle Anträge müssen zwischen dem 05.07.2023 und dem 02.08.2023 (einschließlich) auf der von Île-de-France Mobilités zur Verfügung gestellten Online-Plattform eingereicht werden. Beachten Sie, dass Sie sich anmelden oder ein Konto bei Île-de-France Mobilités Connect erstellen müssen, um einen Rückerstattungsantrag zu stellen.
Wie werden die Erstattungsbeträge berechnet?
Eine Mindestrückerstattung von 10 € wird für Navigo-Monats- oder Jahresabonnenten in allen Gebieten gewährt, die in Gemeinden leben, arbeiten oder studieren, die außerhalb von Paris von den von Transilien SNCF Voyageurs betriebenen Linien bedient werden und 1, 2 oder 3 Tage lang vom Streik betroffen sind. Bei anderen förderfähigen Paketen ist der Betrag anteilig.
Für Abonnenten, die 4 Tage oder länger betroffen waren, gilt der Vertrag: Transilien SNCF Voyageurs erstattet 2,80 € pro Streiktag für einen Navigo-Monat oder ein Jahr für alle Zonen. Île-de-France Mobilités fügt eine zusätzliche Entschädigung von 10 € hinzu, um die Härten auszugleichen, die die Reisenden in diesem Zeitraum erleiden. Für ein Navigo-Monats- oder Jahrespaket für alle Zonen liegt die Rückerstattung je nach Branche zwischen 21,20 € und 91,20 €. Bei anderen förderfähigen Paketen ist der Betrag anteilig.
Um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben, müssen Sie in den Monaten mit Streiktagen mit weniger als 33% Service ein Paket gekauft haben.
Wie wird das Servicelevel einer Zweigstelle definiert?
Das Serviceniveau einer Branche wird aus dem Verhältnis zwischen dem durchgeführten Transportangebot und dem erwarteten Transportangebot berechnet.
Eine Erstattungsmaßnahme wird eröffnet, wenn eine Niederlassung mindestens einen Tag lang ein Serviceniveau von weniger als 33 % des theoretischen Transportangebots erreicht hat.
Welche Navigo-Pakete sind berechtigt?
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie in den Monaten mit Streiktagen mit weniger als 33 % Service für die betreffende Branche ein Navigo-Paket unter den unten aufgeführten besessen haben:
- Navigo Annual (Alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Navigo Monat (unabhängig vom Medium) (Alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Imagine R Student
- Imagine R Schule
- Navigo Jährlicher Senior Pricing
- Navigo Solidarität 75% Monat (Alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Navigo Monat Rabatt 50% (Alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
Welche Beträge können erstattet werden?
Der Betrag variiert je nach den Streiktagen mit weniger als 33% der einzelnen Niederlassungen und je nach gekauftem Paket.
Es ist immer das letzte Paket, das Sie im letzten Monat gehalten haben und das ein Transportangebot von weniger als 33 % aufweist, das für die Berechnungsgrundlage der Rückerstattung berücksichtigt wird.
Sie müssen einen Antrag stellen, um alle Ihre Kundendaten abrufen zu können. Während dieser Anfrage wird eine Berechnung auf der Grundlage Ihrer Einkäufe durchgeführt und der genaue Betrag wird Ihnen am Ende des Kurses mitgeteilt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite "Wie hoch wird meine Rückerstattung sein?".
Wohn-, Arbeits- oder Studienort
Um eine Erstattung zu erhalten, müssen Sie in einer Gemeinde gelebt, gearbeitet oder studiert haben, die an einen RER- oder Zugzweig angeschlossen ist, der ein Verkehrsangebot von weniger als 33 % aufweist. Die Liste der Gemeinden, die einer Filiale zugeordnet sind, ist im Kapitel "Ihre Adresse" auf der Detailseite jedes Erstattungsvorgangs angegeben.
Zum Zeitpunkt der Antragstellung wird Ihre Berechtigung nach Ihrer Wohngemeinde bestimmt, die in Ihrem persönlichen Bereich registriert ist. Wenn Sie sich ticket Ihrer Arbeits- oder Studiengemeinde bewerben möchten, müssen Sie einen Nachweis einreichen. Folgende Dokumente werden akzeptiert:
- Arbeitsort: Arbeitgebernachweis, KBIS oder Zahlungsbescheinigung der URSSAF für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe
- Studienort: Studien- oder Schulabschluss
Im Rahmen der Erstattung nach den Streiks im ersten Halbjahr 2023 können Sie nur von einer Erstattung profitieren: entweder am ticket Ihres Wohnortes oder am ticket Ihres Arbeits- oder Studienortes.
Sind Sie im Laufe des Jahres umgezogen?
Sie hatten im Erstattungszeitraum Anspruch auf ticket Ihrer Adresse, sind aber inzwischen umgezogen?
Standardmäßig basiert Ihre Berechtigung auf der letzten Adresse, die in Ihrem persönlichen Bereich registriert ist. Sie können eine andere Adresse im Zusammenhang mit einem Umzug im vergangenen Jahr angeben, indem Sie einen Antrag abschließen und dann einen Antrag schreiben und einen Nachweis vorlegen.
Beachten Sie, dass nur eine Adresse für das gesamte vergangene Jahr berücksichtigt wird, auch wenn Sie im Laufe des Jahres umgezogen sind.
Zur Begründung Ihrer Adressänderung werden folgende Dokumente akzeptiert:
- Telefonrechnung
- Strom- oder Gasrechnung
- Mietquittung oder ticket der Immobilie
- Wasserrechnung
- Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung
- Nachweis der Wohnsteuer
- Bescheinigung oder Rechnung der Hausratversicherung
Ich habe Anspruch auf mehrere Operationen, die die Erstattung nach den Streiks in der ersten Hälfte des Jahres 2023 betreffen, welche soll ich wählen?
Für die Erstattung im Zusammenhang mit den Streiks im ersten Halbjahr 2023 können Sie nur einen Rückerstattungsantrag pro Kunde stellen.
Es liegt an Ihnen, den Zweig zu wählen, den Sie regelmäßig ausleihen, sei es ticket Ihrem Zuhause oder Ihrem Arbeits-/Studienort.
Wenn beispielsweise Ihr Wohnort und Ihr Arbeits-/Studienort verschiedenen Branchen zugeordnet sind, die alle Anspruch auf Erstattung haben, ist es nicht möglich, die Anträge zu kumulieren. Sobald eine erste Anfrage akzeptiert wurde, können Sie keine weitere Anfrage für denselben Benutzer stellen.
Sie können die Antwort auf Ihre Frage nicht finden?
Schreiben Sie uns, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, oder rufen Sie uns an unter 09 70 82 82 83, Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 20:00 Uhr.