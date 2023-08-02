⚠ Diese Rückerstattungsaktion ist nun beendet: Es ist nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen.

Nach den sozialen Bewegungen zu Beginn des Jahres startet Île-de-France Mobilités eine Entschädigungskampagne für Abonnenten, deren Fahrten vom Streik betroffen sind.

Dank des neuen Vertrags zwischen Île-de-France Mobilités und Transilien SNCF Voyageurs sieht er vor, dass jeder Tag, der unter dem Mindestdienst liegt (d. h. wenn das Beförderungsangebot auf einer Niederlassung weniger als 33 % des theoretischen Angebots beträgt), Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe eines Dreißigstels der Navigo-Monatskarte oder 2,80 Euro pro Tag für einen Navigo-Monat alle Zonen hat.

Neunundzwanzig Zweige von Bahnstrecken verzeichneten an mindestens einem Tag einen Service von weniger als 33 %, und einige hatten mehr als 20 Betriebstage unter 33 %.

Alle Anträge müssen zwischen dem 05.07.2023 und dem 02.08.2023 (einschließlich) auf der von Île-de-France Mobilités zur Verfügung gestellten Online-Plattform eingereicht werden. Beachten Sie, dass Sie sich anmelden oder ein Konto bei Île-de-France Mobilités Connect erstellen müssen, um einen Rückerstattungsantrag zu stellen.