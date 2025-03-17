In welchem Fall sollte ich auf der Rückerstattungsplattform die Option "Smartphone-Paket" auswählen?
Wenn Sie eine Rückerstattung auf der https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr-Plattform beantragen, wählen Sie im Schritt "Für welches Konto möchten Sie eine Rückerstattung beantragen?" die Option "Smartphone-Plan", wenn Sie sich in einer der beiden folgenden Situationen befinden:
Sie verwenden Ihr Smartphone als Unterstützung für Ihr Navigo-Paket
Wenn Sie einen Rückerstattungsantrag auf der https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr-Plattform stellen, wählen Sie im Schritt " Für welches Konto möchten Sie eine Rückerstattung beantragen?" nur dann die Option " Smartphone-Paket ", wenn Ihr Telefon als Unterstützung für Ihr Navigo-Paket dient, d. h. wenn Sie direkt mit Ihrem Smartphone in öffentlichen Verkehrsmitteln validieren.
Die auszufüllende Nummer finden Sie in Ihrer Île-de-France Mobilités-App im Abschnitt "Kontakt", auf den Sie über das Menü unten rechts zugreifen können.
Sonderfälle:
- Wenn Sie Ihr Smartphone zum Aufladen eines personalisierten Navigo-Passes verwenden: Wählen Sie "Personalisiertes Navigo-Pass-Paket" und wählen Sie den Namen der Person, die von der Rückerstattungsanfrage betroffen ist.
- Wenn Sie Ihr Smartphone zum Aufladen eines Navigo Discovery-Passes verwenden: Wählen Sie "Discovery Pass Pass"-Paket und geben Sie die Nummer neben dem elektronischen Chip ohne den Buchstaben ein (siehe den roten Kasten im Bild unten).