Wenn Sie einen Rückerstattungsantrag auf der https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr-Plattform stellen, wählen Sie im Schritt " Für welches Konto möchten Sie eine Rückerstattung beantragen?" nur dann die Option " Smartphone-Paket ", wenn Ihr Telefon als Unterstützung für Ihr Navigo-Paket dient, d. h. wenn Sie direkt mit Ihrem Smartphone in öffentlichen Verkehrsmitteln validieren.

Die auszufüllende Nummer finden Sie in Ihrer Île-de-France Mobilités-App im Abschnitt "Kontakt", auf den Sie über das Menü unten rechts zugreifen können.