Wenn Sie eine Rückerstattung auf der https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr-Plattform beantragen, wählen Sie im Schritt "Für welches Konto möchten Sie eine Rückerstattung beantragen?" die Option "Paket auf Discovery Pass", wenn Sie Ihren Navigo Discovery-Pass aufgeladen haben:

an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten,

bei autorisierten Händlern,

oder an einigen Geldautomaten.

Wenn Sie Ihren Navigo Découverte-Pass mit Ihrem Smartphone (Android oder iPhone) über die App Ile-de-France Mobilités, Bonjour RATP oder SNCF Connect aufladen, wählen Sie die Option "Paket auf Smartphone".

In jedem Fall müssen Sie, sobald Sie die Option ausgewählt haben, die Ihrer Situation entspricht, die Nummer neben dem Mikrochip eingeben, ohne die Leerzeichen und ohne den Buchstaben (Nummer rot eingerahmt im Bild unten).