Die Höhe der Rückerstattung, auf die Sie Anspruch haben , basiert auf dem letzten Paket unter den berechtigten Paketen, das Sie im Zeitraum September – Dezember 2022 gebucht haben.

Der Erstattungsbetrag wird wie folgt berechnet: das 0,5-fache des monatlichen Betrags des letzten förderfähigen Pakets im Zeitraum September – Dezember 2022.

Sie müssen einen Antrag stellen, um alle Ihre Kundendaten abrufen zu können. Während dieser Anfrage wird eine Berechnung auf der Grundlage Ihrer Einkäufe durchgeführt und der genaue Betrag wird Ihnen am Ende des Kurses mitgeteilt.