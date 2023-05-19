Erstattung im Zusammenhang mit der Servicequalität zwischen September und Dezember 2022: Wie funktioniert das?
Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités, hat in diesem Jahr ticket angesichts der Verschlechterung der Servicequalität zwischen September und Dezember 2022 im Zusammenhang mit Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fahrern und Wartungspersonal, aber auch mit den diffusen sozialen Bewegungen, die den Dienst gestört haben, beschlossen, den Einwohnern der Ile-de-France, die in diesem Zeitraum mindestens drei monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets geleistet haben, einen halben Monat des Navigo-Pakets zu erstatten.
⚠ Diese Rückerstattungsaktion ist nun beendet: Es ist nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen.
Welche Navigo-Pakete sind berechtigt?
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie im Zeitraum September – Dezember 2022 mindestens drei Monate lang mindestens 3 der unten aufgeführten monatlichen Zahlungen des Navigo-Pakets gehalten haben:
- Navigo Jährlich, inklusive Senior-Preisen
- Navigo Monat inklusive Discovery Pass und Smartphone
- Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
- imagine R Student und imagine R School
Welche Beträge können erstattet werden?
Die Höhe der Rückerstattung, auf die Sie Anspruch haben , basiert auf dem letzten Paket unter den berechtigten Paketen, das Sie im Zeitraum September – Dezember 2022 gebucht haben.
Der Erstattungsbetrag wird wie folgt berechnet: das 0,5-fache des monatlichen Betrags des letzten förderfähigen Pakets im Zeitraum September – Dezember 2022.
Sie müssen einen Antrag stellen, um alle Ihre Kundendaten abrufen zu können. Während dieser Anfrage wird eine Berechnung auf der Grundlage Ihrer Einkäufe durchgeführt und der genaue Betrag wird Ihnen am Ende des Kurses mitgeteilt.
Wohn-, Arbeits- oder Studienort:
Nur Kunden, die in der Île-de-France leben, arbeiten oder studieren, haben Anspruch auf diese Rückerstattungskampagne.
Wenn Sie außerhalb der Île-de-France wohnen, aber in einer Gemeinde in der Île-de-France arbeiten oder studieren und die anderen Anspruchsvoraussetzungen für die Erstattung erfüllen, können Sie einen Antrag stellen, indem Sie einen Nachweis über Ihren Arbeits- oder Studienort vorlegen. Folgende Dokumente werden akzeptiert:
- Arbeitsort: Arbeitgebernachweis
- Studienort: Studien- oder Schulabschluss
Sind Sie im Laufe des Jahres umgezogen?
Sie hatten im Erstattungszeitraum Anspruch auf ticket Ihrer Adresse, sind aber inzwischen umgezogen?
Standardmäßig basiert Ihre Berechtigung auf der letzten Adresse, die in Ihrem persönlichen Bereich registriert ist. Sie können eine andere Adresse im Zusammenhang mit einem Umzug im vergangenen Jahr angeben, indem Sie einen Antrag abschließen und dann einen Antrag schreiben und einen Nachweis vorlegen.
Beachten Sie, dass nur eine Adresse für das gesamte vergangene Jahr berücksichtigt wird, auch wenn Sie im Laufe des Jahres umgezogen sind.
Zur Begründung Ihrer Adressänderung werden folgende Dokumente akzeptiert:
- Telefonrechnung
- Strom- oder Gasrechnung
- Mietquittung oder ticket der Immobilie
- Wasserrechnung
- Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung
- Nachweis der Wohnsteuer
- Bescheinigung oder Rechnung der Hausratversicherung
Kann ich die Rückerstattung in Bezug auf die Servicequalität und die Rückerstattung in Bezug auf die Pünktlichkeit 2022 kombinieren?
Wenn Sie in einer der Gemeinden wohnen, arbeiten oder studieren, die von der RER B oder RER D bedient werden, können Sie auch von einer zusätzlichen Rückerstattung profitieren: Überprüfen Sie die Anspruchsvoraussetzungen und stellen Sie einen zweiten Antrag, indem Sie zum Entschädigungsbereich für Navigo-Kunden zurückkehren.
Sie können die Antwort auf Ihre Frage nicht finden?
Schreiben Sie uns, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, oder rufen Sie uns an unter 09 70 82 82 83, Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 20:00 Uhr.