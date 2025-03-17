1. Schließen Sie Ihre Bewerbung mit dem Betterway RIB ab

Gehen Sie zum Ende des Prozesses und reichen Sie Ihren Rückerstattungsantrag mit dem standardmäßig ausgefüllten Betterway RIB ein. Keine Sorge: Wenn Sie die folgenden Schritte befolgen, erhalten Sie den fälligen Betrag.

2. E-Mail-Benachrichtigungen

Sie erhalten in den Tagen nach Ihrer Anfrage drei E-Mails:

Die erste, die Ihnen mitteilt, dass Ihr Rückerstattungsantrag akzeptiert wurde.

Die zweite, dass die Übertragung im Gange ist.

Dennoch haben wir das Problem mit dem Betterway RIB identifiziert, und diese Übertragung wird nicht erfolgreich sein.

Eine dritte E-Mail informiert Sie darüber, dass die Überweisung abgelehnt wurde. Diese E-Mail enthält einen Link, über den Sie Ihr persönliches RIB eingeben können.

3. Aktualisierung des RIB

Wenn Sie dem in der E-Mail angegebenen Link folgen, gelangen Sie zu einem Formular, mit dem Sie Ihre persönlichen Bankdaten eingeben können.

4. Durchführung der Überweisung

Sobald Sie Ihre persönlichen Bankdaten eingegeben haben, erfolgt die Überweisung auf Ihr Bankkonto.