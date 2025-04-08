Einige Zahlungsinstitute oder Online-Banken wie Wise, Trade Republic oder Treezor können Überweisungen von Comutitres S.A.S. ablehnen. im Auftrag von Île-de-France Mobilités im Rahmen von Erstattungskampagnen.

Die häufigsten Gründe für eine Ablehnung sind:

das Konto des Empfängers nicht für den Empfang externer Überweisungen konfiguriert ist,

oder ein von der Bank festgestellter Betrugsverdacht.

Was ist in diesem Fall zu tun?

Wenn Sie ein RIB dieser Art von Online-Banking verwenden, empfehlen wir:

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Institution, ob Ihr Konto für den Empfang von Überweisungen eingerichtet ist.

oder geben Sie ein anderes RIB ein, das von einer traditionellen Bank oder einem voll kompatiblen Girokonto ausgestellt wurde, wenn Sie eine Rückerstattung beantragen.

Ohne Änderung Ihrer Bankverbindung kann die Überweisung erneut abgelehnt werden.