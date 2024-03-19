Um alle Rückerstattungsanträge zu finden, die Sie im Entschädigungsbereich von Ile-de-France Mobilités gestellt haben, und um deren Status einzusehen, gehen Sie auf diese https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr/suivi-Seite (Sie müssen sich bei Ihrem Ile-de-France Mobilités Connect-Konto anmelden).

Für jede Anfrage, die Sie gestellt haben, können Sie den Status ihres Fortschritts sehen:

Antrag angenommen - Ausstehender Überweisungsauftrag

Antrag angenommen - Überweisung erfolgt

Zu überprüfende Belege

Antrag abgelehnt (der Grund für die Ablehnung wird angegeben)

Sie können auch die Details jeder Anfrage anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche "Konsultieren" klicken.

Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Absenden einer Bewerbung bei jedem wichtigen Schritt Bestätigungs-E-Mails erhalten.