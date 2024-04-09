Was sind die Modalitäten für motorisierte Zweiräder und Fahrräder?
Es liegt im Ermessen der öffentlichen Auftraggeber, den Nutzern Plätze für diese Verkehrsträger zur Verfügung zu stellen. In der Tat besteht keine Verpflichtung, sie zu erstellen, wenn sie derzeit nicht existieren. Neue Projekte müssen jedoch den notwendigen Platz bieten, um diese beiden Verkehrsträger unterzubringen.
Nämlich:
- Der Preis für motorisierte Zweiräder liegt zwischen 0 € und 1/3 des Höchstpreises der Autos.
- Der Preis für Fahrräder liegt zwischen 0 € und 10 € (kleiner oder gleich dem für motorisierte Zweiräder).
- Motorisierte Zweiräder und Fahrräder haben keinen Anspruch auf Boni (S1/S2).