Park-and-Ride-Abonnements für 0 € werden von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Gesamtzahl der verfügbaren Plätze unterstützt, um die Verfügbarkeit von Plätzen für den Abonnenten zu gewährleisten.

Die Bauherren haben jedoch die Möglichkeit, den Gegenwert von 110 % der Kapazität des Park-and-Ride-Parkplatzes zu überbuchen und zu vermarkten (z. B. kann der Kunde für einen Park and Ride mit 100 Stellplätzen 110 Abonnements zu 0 € verkaufen und Île-de-France Mobilités finanziert 100 Jahresabonnements).

In bestimmten Fällen kann die Anzahl der Abonnements für 0 € zwischen 70% und 100% der Gesamtzahl der Parkplätze im Park and Ride begrenzt werden.