Der Nutzungsmix ist schwierig umzusetzen, insbesondere zwischen Rückzugsteilnehmern und Bewohnern, da die Verfügbarkeit von Plätzen zu den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Rückzugsorte angespannt sein kann.

Diese Lösung kann in Betracht gezogen werden, wenn die Böden für jede Verwendung gut geeignet und nicht durchlässig sind. In diesem Fall wird die Finanzierung von Île-de-France Mobilités nur für den Teil des Park-and-Ride-Bereichs bereitgestellt.

Im Alltag kann ein Parking Relais jedoch eine stündliche Kundschaft aufnehmen, ohne jedoch die Belegung von 20 % der Stellplätze der Ausrüstung zu überschreiten.