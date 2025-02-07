Nein, Polizeibeamte mit einem kostenlosen Jahresabonnement können nicht vom Parking Ride-Abonnement für Null Euro profitieren. Warum?

Der Null-Euro-Tarif ist eine historische Maßnahme zugunsten der Kaufkraft der regelmäßigsten Abonnenten des öffentlichen Verkehrs, die eine berechtigte Jahreskarte zahlen und keine andere Wahl haben, als ihr persönliches Auto zu nehmen, um den Zug zu erreichen.

Der kostenlose Zugang zu den Parkings Relais mit dem Label Île-de-France Mobilités wird alle sechs Monate aufrechterhalten, wenn ein berechtigtes Jahresabonnement und die regelmäßige Nutzung des Dienstes nachgewiesen werden.

Da der Police Pass ein berufsspezifisches Transport ticket ist und kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um die Ausübung der Funktionen des Inhabers zu erleichtern, können Sie nicht vom Null-Euro-Tarif in den gekennzeichneten Park-and-Ride-Parkplätzen profitieren. Die Betroffenen können jedoch ein Verfahren einleiten, um von einem monatlichen Abonnement des Parking Relais zu profitieren.