Das Label Parking Relais sieht eine Preisliste vor, die Obergrenzen für den monatlichen Tarif für Navigo-Abonnenten entsprechend der Tarifzone und der Konfiguration des betreffenden Parking Relais (Boden oder Struktur) festlegt.

Im Falle von Parkings Relais mit dem 0-€-Abonnement muss der von Île-de-France Mobilités erstattete Tarif mit der Tarifliste übereinstimmen. Die Tarife für kostenpflichtige Abonnements müssen ebenfalls dieser Preisliste entsprechen.

Während der Laufzeit des Betriebsvertrags kann er sich jährlich nach der Indexierungsformel ändern.