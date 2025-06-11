Wie erhalte ich ein Imagine R-Paketzertifikat?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Zertifikat zu erhalten:
- von Ihrem persönlichen Bereich aus:
"Mein Navigo" >> Wählen Sie das betreffende Paket >> "Mein Zertifikat" aus>> Sie können die Jahre oder Monate auswählen, die Sie interessieren;
- an den Fahrkartenschaltern, Schaltern und Handelsagenturen der SNCF-Fluggesellschaften RATP und Transilien.
- per Telefon: 09 69 39 22 22 von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 20 Uhr (Anruf ohne Aufpreis);
- per Post: Senden Sie Ihre Anfrage an folgende Adresse:
IMAGINE R AGENTUR
TSA 94444
77213 CEDEX AVON