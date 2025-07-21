Wie begleicht man eine Forderung, stellen Sie sich R vor?
Sie können Ihre Schulden begleichen:
- online: durch Zahlung per Kreditkarte, in Ihrem persönlichen Bereich "Mein Navigo" >> Wählen Sie das betreffende Paket >> "Regularisieren" aus
- per Telefon: bei Zahlung per Kreditkarte unter 09 69 39 22 22 von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 20 Uhr (Anruf ohne Aufpreis);
- in bar oder per Kreditkarte: in der Handelsvertretung der Spediteure, in den Verkaufsstellen der RATP oder am SNCF-Serviceschalter Navigo ;
- per Korrespondenz: durch Zusendung eines auf die Agentur ausgestellten Schecks imagine R unter Angabe des Vor- und Nachnamens des Karteninhabers an folgende Adresse:
IMAGINE R AGENTUR
Inkasso-Service
TSA 24455
77213 CEDEX AVON