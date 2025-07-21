Es ist unter bestimmten Bedingungen möglich, Ihr Imagine R-Paket zu kündigen.

Jede Kündigungsanfrage ist endgültig. Für das laufende Jahr sind keine neuen Abonnements möglich.

Während der letzten 3 Monate der Gültigkeit des Handelsvertrags kann der Kunde keine Kündigung verlangen.

Kündigungsbedingungen

Die Kündigung des Imagine R-Pakets ohne Angabe von Gründen ist möglich:

vor Beginn der Gültigkeit des Pakets. Es werden nur die 8 Euro Anmeldegebühr berechnet;

während des ersten Monats der Nutzung des Pakets. Die 8 Euro Anmeldegebühr und die erste monatliche Zahlung werden berechnet.

Über diese Zeiträume hinaus ist die Kündigung des imagine R-Pakets nur aus folgenden Gründen gegen Nachweis möglich:

Unterbrechung der Schulzeit bis zum Ende des Schuljahres (Abwesenheit vom Schulbesuch, lange Krankheit und Unfall). Ein Zertifikat muss vorgelegt werden;

Praktikum von mehr als 2 Monaten, das außerhalb der Île-de-France durchgeführt wird (nur für Schüler und Auszubildende, die zum Zeitpunkt der Anmeldung in einer Einrichtung in der Île-de-France eingeschrieben sind). Ein Nachweis muss erbracht werden;

Umzug außerhalb der Île-de-France. Der Nachweis der neuen Adresse muss erbracht werden;

Tod des Trägers. Eine Sterbeurkunde muss vorgelegt werden;

Begünstigter der Tarife Solidarité Transport.

Die vorgelegten Belege müssen in französischer Sprache verfasst sein.

Versand des Kündigungsschreibens

Der Zahler der Pauschale muss den Antrag zusammen mit dem Nachweis an die Agentur imagine R senden: