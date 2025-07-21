Das imagine R Junior-Paket zum Preis von 24,80 Euro inklusive der Anmeldegebühr von 8 Euro richtet sich an Kinder unter 11 Jahren am 31. Dezember 2025.

Es ermöglicht Ihnen, ab dem 1. September an jedem Tag der Woche und unbegrenzt über einen Zeitraum von 1 Jahr auf dem gesamten Netz der Île-de-France zu reisen.

Das Abonnement des imagine R Junior-Pakets erfolgt ausschließlich online auf unserer Website.

Konsultieren Sie denImagine R-Leitfaden, um die Schritt-für-Schritt-Schritte zum Abonnieren zu finden.

Bedingungen für das Abonnement

Das Kind muss am 31. Dezember des Jahres des Abonnements des Pakets unter 11 Jahre alt sein.

Das Kind muss seinen Wohnsitz in der Île-de-France haben.

Es werden keine Ressourcenbedingungen angewendet.

Wie können Sie sich für Ihr Kind anmelden?

Vor dem 16. Lebensjahr kann ein Jugendlicher kein Paket von sich aus abonnieren: Ein Zahler (Elternteil oder Verwandter) muss das Abonnement für den jungen Inhaber abschließen.

Das Abonnement erfolgt ebenfalls online in Ihrempersönlichen Bereich des Zahlers : Klicken Sie unten auf der Seite auf "Für einen neuen Karteninhaber abonnieren".

Alle Details zum Abonnement finden Sie imImagine R Guide.

Paket-Limits