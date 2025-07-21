Wie abonniere ich ein imagine R Junior-Paket?
Das imagine R Junior-Paket zum Preis von 24,80 Euro inklusive der Anmeldegebühr von 8 Euro richtet sich an Kinder unter 11 Jahren am 31. Dezember 2025.
Es ermöglicht Ihnen, ab dem 1. September an jedem Tag der Woche und unbegrenzt über einen Zeitraum von 1 Jahr auf dem gesamten Netz der Île-de-France zu reisen.
Das Abonnement des imagine R Junior-Pakets erfolgt ausschließlich online auf unserer Website.
Konsultieren Sie denImagine R-Leitfaden, um die Schritt-für-Schritt-Schritte zum Abonnieren zu finden.
Bedingungen für das Abonnement
- Das Kind muss am 31. Dezember des Jahres des Abonnements des Pakets unter 11 Jahre alt sein.
- Das Kind muss seinen Wohnsitz in der Île-de-France haben.
- Es werden keine Ressourcenbedingungen angewendet.
Wie können Sie sich für Ihr Kind anmelden?
Vor dem 16. Lebensjahr kann ein Jugendlicher kein Paket von sich aus abonnieren: Ein Zahler (Elternteil oder Verwandter) muss das Abonnement für den jungen Inhaber abschließen.
Das Abonnement erfolgt ebenfalls online in Ihrempersönlichen Bereich des Zahlers : Klicken Sie unten auf der Seite auf "Für einen neuen Karteninhaber abonnieren".
Alle Details zum Abonnement finden Sie imImagine R Guide.
Paket-Limits
- Auf diesen Tarif können keine Zuschüsse oder Stipendien angewendet werden.
- Ein Drittzahler (College, Gymnasium, Rathaus ...) kann kein Imagine R-Paket zum Junior-Tarif finanzieren.
- Wenn Sie sich per Post anmelden möchten, können Sie den vorteilhaften Imagine R Junior-Tarif von 24,80 Euro nicht nutzen: Es wird der Regionaltarif von 392,30 Euro (384,30 Euro + 8 Euro Verwaltungsgebühren) angewendet.