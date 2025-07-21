Haben Sie eine E-Mail von der [email protected] oder ein Schreiben erhalten, in dem Sie aufgefordert werden, bestimmte Belege (Identitätsnachweis, Stipendienbescheid oder Schulbescheinigung) zurückzusenden?

Das ist normal

Im Rahmen des Imagine R-Abonnements ist in den AGB (Artikel 2-4) festgelegt, dass sich die Agentur imagine R das Recht vorbehält, zusätzliche Kontrollen durchzuführen.

Die Belege müssen innerhalb eines Monats nach Absendung des Antrags durch die Agentur imagine R (per E-Mail oder Post) gesendet werden.

per E-Mail: [email protected]

per Post:

IMAGINE R AGENTUR

TSA 54449

977213 AVON CEDEX

Wenn die Dokumente nicht zurückgegeben werden, geht die Agentur imagine R davon aus, dass der Kontoinhaber keinen Anspruch auf das imagine R-Paket hat und den Vertrag automatisch kündigen kann. Diese Kündigung impliziert auch ein Verbot des Abschlusses eines neuen Imagine R-Pakets für 3 Jahre.