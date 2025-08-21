Für das Paket imagine R School gewähren einige Departementsräte unter bestimmten Bedingungen einen Abteilungszuschuss.

Île-de-France Mobilités und die Departementsräte können je nach Höhe ihres Stipendiums auch Stipendiaten öffentlicher und privater Einrichtungen im Rahmen eines Vertrags mit dem Bildungsministerium einen Zuschuss gewähren.

Finden Sie die verschiedenen Tarife im Berechtigungs- und Tarifsimulator.

Um davon zu profitieren, können Sie bis zum 15. Dezember:

Laden Sie in Ihrem persönlichen Bereich die Benachrichtigung über die Stipendienvergabe für das betreffende Jahr hoch:

"Mein Navigo" >> Wählen Sie das betreffende Paket >> "Meinen Stipendiennachweis vorlegen"

"Mein Navigo" >> Wählen Sie das betreffende Paket >> "Meinen Stipendiennachweis vorlegen" per Post an die imagine R Agency: Senden Sie den von Ihrer Institution ausgefüllten und abgestempelten Bescheid über die Stipendienvergabe oder die Stipendienbescheinigung (verfügbar auf dem Papierformular). Senden Sie Ihre Anfrage an:

IMAGINE R AGENTUR

TSA 24455

77213 CEDEX AVON

Je nach gewählter Zahlungsmethode wird die Überzahlung per Scheck zurückerstattet oder die Höhe Ihrer Abhebungen angepasst.

Für das imagine R Junior Paket fällt kein Börsentarif an.

Wenn Sie nur die Stipendienbescheinigung des imagine R-Formulars zurückgegeben haben, kann Ihre Benachrichtigung über die Stipendienvergabe jederzeit von der imagine R-Agentur angefordert werden.