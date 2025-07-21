Bei der Anmeldung haben Sie die Zahlungsmethode durch monatliche Abbuchung gewählt und sehen bei der ersten monatlichen Zahlung einen höheren Betrag.

Dies ist völlig normal und wurde Ihnen beim Abonnieren Ihres Imagine R-Pakets angekündigt.

Die erste monatliche Zahlung umfasst nämlich:

den Betrag des ersten Monats des Abonnements des Pakets

die jährliche Anmeldegebühr von 8 Euro, die auch im Falle einer Verlängerung zu zahlen ist

die Höhe der monatlichen Zahlungen, die zwischen dem Gültigkeitsdatum des Pakets und dem Datum des Abonnements fällig sind. Unabhängig vom Datum des Abonnements ist der Preis des Imagine R-Pakets in voller Höhe fällig.

Zur Erinnerung

Hier sind die Gültigkeitsstartdaten für Imagine R-Pakete:

Stellen Sie sich R School vor und stellen Sie sich R Junior vor:

- für ein erstes Abonnement: 1. September

- für eine Verlängerung: 1. Oktober

am 1. eines jeden Monats nach Ihrer Wahl: September, Oktober, November, Dezember, Januar

Bei verspäteter Zeichnung werden die fälligen monatlichen Zahlungen mit der ersten monatlichen Zahlung abgezogen.

Einige Beispiele