Der Betrag meiner ersten monatlichen Zahlung ist höher, ist das normal?
Bei der Anmeldung haben Sie die Zahlungsmethode durch monatliche Abbuchung gewählt und sehen bei der ersten monatlichen Zahlung einen höheren Betrag.
Dies ist völlig normal und wurde Ihnen beim Abonnieren Ihres Imagine R-Pakets angekündigt.
Die erste monatliche Zahlung umfasst nämlich:
- den Betrag des ersten Monats des Abonnements des Pakets
- die jährliche Anmeldegebühr von 8 Euro, die auch im Falle einer Verlängerung zu zahlen ist
- die Höhe der monatlichen Zahlungen, die zwischen dem Gültigkeitsdatum des Pakets und dem Datum des Abonnements fällig sind. Unabhängig vom Datum des Abonnements ist der Preis des Imagine R-Pakets in voller Höhe fällig.
Zur Erinnerung
Hier sind die Gültigkeitsstartdaten für Imagine R-Pakete:
- Stellen Sie sich R School vor und stellen Sie sich R Junior vor:
- für ein erstes Abonnement: 1. September
- für eine Verlängerung: 1. Oktober
- imagine R Student:
am 1. eines jeden Monats nach Ihrer Wahl: September, Oktober, November, Dezember, Januar
Bei verspäteter Zeichnung werden die fälligen monatlichen Zahlungen mit der ersten monatlichen Zahlung abgezogen.
Einige Beispiele
- Wenn Sie im Januar ein Imagine R Scolaire-Paket abonnieren, werden die Monate September bis Januar in einer einzigen Rate per Lastschrift (einschließlich der 8 Euro Anmeldegebühr) am ersten Fälligkeitstag bezahlt.
- Wenn Sie im März ein Imagine R Student-Paket abonnieren, müssen die Monate Januar bis März in einer Rate (einschließlich der 8 Euro Anmeldegebühr) am ersten Fälligkeitstag bezahlt werden.