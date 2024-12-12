Wie erhalte ich einen imagine R-Pass und/oder eine Schultransportkarte (SCOL'R - CSB LR)?
Imagine R:
Weitere Informationen: Imagine R Plan: Online-Abonnement
Spezielle Schulrundgänge:
Nur für die Verteilung und den Kundendienst der Scol'R-Karte wenden Sie sich bitte an die folgenden Dienste:
- Abteilung 77:
01 64 14 77 77 / [email protected]
- Abteilung 78:
01 39 23 17 40 (14h/17h) / [email protected]
- Abteilung 91:
01 69 91 69 80 (14h/17h) / [email protected]
- Abteilung 95:
01 34 20 52 70 (14h/17h) / [email protected]