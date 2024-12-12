Imagine R:

Weitere Informationen: Imagine R Plan: Online-Abonnement

Spezielle Schulrundgänge:

Nur für die Verteilung und den Kundendienst der Scol'R-Karte wenden Sie sich bitte an die folgenden Dienste:

- Abteilung 77:

01 64 14 77 77 / [email protected]

- Abteilung 78:

01 39 23 17 40 (14h/17h) / [email protected]

- Abteilung 91:

01 69 91 69 80 (14h/17h) / [email protected]

- Abteilung 95:

01 34 20 52 70 (14h/17h) / [email protected]

Erfahren Sie mehr über tickets Schülerbeförderung