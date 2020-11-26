Um reisen zu können, muss der Nutzer eines Navigo-Passes diesen zuvor mit einem ticket für den Transport belastet und diesen vor jeder Fahrt auf den Validierungsgeräten der Beförderer validiert haben, wenn er das Netz betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch, falls erforderlich, während der Umsteige- und Ausstiege, unter Androhung eines Verstoßes.

Diese Validierung ermöglicht es uns, die Fahrgastströme und die Anzahl der Fahrgäste auf den Linien besser zu kennen, ein Wissen, das unerlässlich ist, um das regionale Verkehrsangebot und das Tarifangebot so realitätsnah wie möglich anzupassen.