Die Lebensdauer eines berührungslosen Mediums beträgt 10 Jahre.

Die Information, dass Ihr personalisierter Navigo-Pass abgelaufen ist oder bald abläuft, erhalten Sie in Ihrem persönlichen Online-Bereich, an einem RATP- oder SNCF-Automaten.

Ein neuer Pass wird Ihnen einige Tage vor Ablauf der Gültigkeit Ihres Passes kostenlos per Post zugesandt. Denken Sie daran, Ihre Postanschrift in Ihrem persönlichen Bereich zu überprüfen.

Wenn Sie Ihren neuen Pass nicht erhalten haben und Ihr aktueller Pass abgelaufen ist, können Sie zu einer Agentur gehen, wo Ihnen kostenlos ein neuer Pass ausgehändigt wird.