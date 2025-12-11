Welche tickets sind auf kontaktlosem Support erhältlich?

Aktualisiert am 11 Dezember 2025

Die meisten Transport tickets sind mit Navigo-Pässen verfügbar. Die Transport tickets, die geladen werden können, sind je nach Art des Passes unterschiedlich.

Hier finden Sie die verschiedenen tickets, die auf kontaktlosen Medien verfügbar sind

Tableau de données
App Île-de-France MobilitésNavigo-PassNavigo Easy PassNavigo Discovery PassNavigo Imagine R PassNavigo JahreskarteSMSPappticket
Navigo Liberté+Oui - YesOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Ticket Metro Zug REROui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Straßenbahn-BusticketOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Ticket Paris <> AéroportOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Orly Bus/Roissy BusOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Navigo TagespaketOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Navigo WochenpaketOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Navigo MonatspaketOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Navigo JahrespaketNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Paris-BesichtigungspaketOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Imagine R Junior PaketNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Imagine R SchulpaketNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Imagine R StudentenpaketNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Scol'R KarteNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Schulkarte, Bus, regelmäßige LinienNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Rabatt 50%Non - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Kostenlose SolidaritätNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Amethyst-PaketNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Navigo Jahrespreispaket für SeniorenNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Kostenloses Paket für Jugendliche in der IntegrationNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
50% freiwilliger Rabatt auf den ZivildienstNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pakete oder tickets Person mit BehinderungNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pakete oder tickets Begleitung von BehindertenNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Ticket t+Non - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Start-Ziel-TicketNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Eintrittskarte an BordNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Eintrittskarte an Bord per SMSNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - No
Paket zur Bekämpfung der UmweltverschmutzungOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
MusikfestivalOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No