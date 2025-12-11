Welche tickets sind auf kontaktlosem Support erhältlich?
Die meisten Transport tickets sind mit Navigo-Pässen verfügbar. Die Transport tickets, die geladen werden können, sind je nach Art des Passes unterschiedlich.
Hier finden Sie die verschiedenen tickets, die auf kontaktlosen Medien verfügbar sind
|App Île-de-France Mobilités
|Navigo-Pass
|Navigo Easy Pass
|Navigo Discovery Pass
|Navigo Imagine R Pass
|Navigo Jahreskarte
|SMS
|Pappticket
|Navigo Liberté+
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Ticket Metro Zug RER
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Straßenbahn-Busticket
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Ticket Paris <> Aéroport
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Orly Bus/Roissy Bus
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Navigo Tagespaket
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Navigo Wochenpaket
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Navigo Monatspaket
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Navigo Jahrespaket
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Paris-Besichtigungspaket
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Imagine R Junior Paket
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Imagine R Schulpaket
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Imagine R Studentenpaket
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Scol'R Karte
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Schulkarte, Bus, regelmäßige Linien
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Rabatt 50%
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Kostenlose Solidarität
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Amethyst-Paket
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Navigo Jahrespreispaket für Senioren
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Kostenloses Paket für Jugendliche in der Integration
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|50% freiwilliger Rabatt auf den Zivildienst
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pakete oder tickets Person mit Behinderung
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pakete oder tickets Begleitung von Behinderten
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Ticket t+
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Start-Ziel-Ticket
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Eintrittskarte an Bord
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Eintrittskarte an Bord per SMS
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Musikfestival
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No