Île-de-France Mobilités legt besonderen Wert auf Feedback und Fragen von Reisenden zu seinen Dienstleistungen und zur Zukunft des Ticketings. Hier finden Sie Antworten auf alle Fragen, die Sie dazu haben. Sollte dies nicht der Fall sein, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Was ist das digitale Programm von Île-de-France Mobilités?

Das digitale Programm von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) ist ein ehrgeiziger Aktionsplan zur Entwicklung digitaler Dienste für Reisende, um ihre Fahrten im Verkehr der Ile-de-France und ihre Reisen in der Ile-de-France zu erleichtern und zu verbessern.

Dieser Plan wird es ermöglichen, schrittweise nützliche und innovative Dienste einzuführen, die die Fähigkeit aller Reisenden verbessern, nachhaltige und an ihre Bedürfnisse angepasste Verkehrsmittel zu wählen: neue Informationsdienste; neue Ticketing-Dienstleistungen; Entwicklung offener Daten; Verbesserung der regionalen Mobilität durch bessere Kenntnis der Bedürfnisse des multimodalen Reisens der Reisenden (Fahrgemeinschaften, Radfahren, VTC-Taxis ,...)

Was ist die von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) angekündigte Modernisierung des Ticketings?

Das Programm zur Modernisierung des Ticketing umfasst eine Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, die aktuellen Technologien zu modernisieren, um die Bedingungen für den Kauf und die Validierung von Transport tickets zu verbessern und deren direkte und autonome Verwaltung durch den Fahrgast zu ermöglichen. Dank dieses Programms können sich die Fahrgäste leichter in den traditionellen öffentlichen Verkehrsmitteln der Ile-de-France bewegen und auch Zugang zu anderen Verkehrsmitteln in der Ile-de-France haben (Selbstbedienungsfahrräder, Carsharing-Geräte, Park-and-Ride-Anlagen, Fahrradschließfächer usw.).

Kann ich reisen, wenn ich kein Smartphone und keine Kreditkarte habe?

Ja, genau wie heute können Sie mit einer Navigo-Karte reisen. Es wird mehr Möglichkeiten bieten. Personen, die selten mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, können auch von kontaktlosen Tickets profitieren.

Wird das Magnetticket verschwinden?

Die magnetische Technologie wird immer fragiler und veralteter (Entmagnetisierung von Tickets und Tickets; Schwierigkeiten bei der Einführung des Tickets/Tickets in die Entwerter; Alterung der Entwerter). Aus diesem Grund muss diese Technologie schrittweise durch eine neue Technologie ersetzt werden, die besser an die heutige Welt angepasst ist, eine größere Kapazität hat und derjenigen entspricht, die bereits von vielen europäischen und ausländischen Städten verwendet wird.

Das Magnetticket/Ticket wird weiterhin verkauft, bis alle neuen Dienstleistungen verfügbar sind. Darüber hinaus bleibt es so lange gültig, wie es nach der Einstellung des Verkaufs erforderlich ist, damit Reisende ihre letzten Tickets nutzen können.

Ich möchte das Einzelticket behalten

Siehe Frage 3

Wird die Navigo-Karte gelöscht?

Nein, im Gegenteil, es wird "intelligent". Schließlich berechnet die Navigo-Karte den fairsten Betrag auf der Grundlage der im Monat zurückgelegten Fahrten. Es werden mehrere Zahlungsmethoden zur Auswahl angeboten: Zahlung beim Kauf; Zahlungsaufschub; Transportgeldbörse, die eine wiederaufladbare Geldreserve ist und während der Reise verwendet werden kann. So kann der Benutzer wählen, was seinen Bedürfnissen am besten entspricht.

Werden Abonnements geändert?

Die neu angebotenen Dienstleistungen und die eingesetzte Technologie sind vom Tarifangebot entkoppelt.

Die derzeitigen Abonnementkategorien werden gemäß den zukünftigen Entscheidungen des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) beibehalten oder angepasst.

Die kontaktlose Technologie wird jedoch die Schaffung neuer tickets fördern, die den spezifischeren Bedürfnissen der Nutzer Rechnung tragen können.

Werden die Tarifkosten geändert?

Die Preisgestaltung der Pakete ist unabhängig von der technischen Entwicklung, die umgesetzt wird und für die bereits ein Budget vorgesehen ist.

Kann ich trotzdem bar bezahlen?

Reisende, die am Automaten oder am Schalter kaufen, können wie heute bar bezahlen. Diejenigen, die sich für eine aufgeschobene Zahlung per Lastschrift, eine Kreditkartenzahlung per Internet oder Mobiltelefon entschieden haben oder ihre Kreditkarte verwenden, müssen nicht mehr zum Schalter oder zum Automaten gehen, um ihre Transport ticket zu kaufen.

Wird der Verkauf in den weniger frequentierten Bahnhöfen der Ile-de-France weiterhin gewährleistet sein?

Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) wird dafür sorgen, dass die Verteilung so organisiert wird, dass alle Einwohner der Ile-de-France problemlos eine Navigo-Karte erhalten können und jeder eine ticket in den Verkehrsnetzen erwerben kann.

Wie wird eine Transportbrieftasche aufgeladen?

Die Transportgeldbörse wird an einem Verkaufsautomaten, Bankautomaten oder per NFC-Smartphone wiederaufladbar sein. Dieselben Tools ermöglichen die Abfrage seines Guthabens.

Für Reisende, die dies wünschen, kann die Transportbrieftasche mit Bankdaten verknüpft werden. Auf diese Weise muss sich der Reisende keine Gedanken mehr darüber machen, wann er seine Karte aufladen muss.

Wird die Modernisierung des Ticketings die menschliche Präsenz im Verkehr reduzieren?

Die Entwicklung der kontaktlosen Technologie wird sich nicht auf die Anwesenheit von Handels- und Kundendienstmitarbeitern an Schaltern und Multi-Service-Kiosken auswirken. Sie werden die kommerziellen Dienstleistungen der verschiedenen Navigo-Produkte und den Kundendienst im Falle einer Störung sicherstellen, wie dies heute bei der Navigo-Karte der Fall ist.

Wird sich die Entwicklung der Nutzung von Smartphones auf die Verkehrssicherheit auswirken?

In den neuen Verträgen, die RATP und SNCF seit 2016 mit Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) verbinden, hat Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) die spezifischen Bestimmungen zur Verbesserung der Sicherheit verschärft.

Wird mit dem Verschwinden des Magneten die Anonymität der Reisenden gewahrt bleiben?

Für Reisende, die sich für eine Transportbrieftasche entschieden haben, wird diese in einer anonymen Version existieren. Es handelt sich nur um eine Geldreserve, die pünktlich bei jedem Validator abgebucht wird und nicht mit der Identität des Karteninhabers verknüpft ist.

Für Reisende, die sich für einen Zahlungsaufschub entschieden haben, wird eine monatliche Abrechnung auf der Grundlage der durchgeführten Validierungen erstellt. Selbstverständlich und wie derzeit wird Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) in Übereinstimmung mit den Richtlinien der CNIL alle Bedingungen schaffen, um die Anonymität der Reisen zu wahren.

Bei Flatrates werden bei der Zahlung keine Reisen berücksichtigt. Validierungen sind nun anonymisiert und können nicht mit der Identität des Karteninhabers verknüpft werden. Die Navigo Discovery-Karte wird weiterhin verteilt.

Wie lange bleiben t+ Tickets oder OD-Tickets nutzbar?

Siehe Frage 4

Wird diese Technologie für alle Reisenden leicht nutzbar sein?

Ja, denn einerseits wird diese kontaktlose Technologie die Handhabung von Transport tickets erleichtern.

Kontaktlose Karten und Tickets erfordern nicht mehr die derzeitigen Manipulationen für die Entwertung von Tickets und Magnettickets, die manchmal Probleme für ältere oder behinderte Menschen darstellen (Arthrose der Hände, Sehprobleme ,...). Es reicht aus, sie vor dem Entwerter zu passieren, eine Geste, die einfacher auszuführen ist.

Darüber hinaus werden die neuen Verkaufsautomaten und Internet-Verkaufsformulare wie die derzeitigen Automaten behindertengerecht angepasst.

Die Transportgeldbörse, die auf einer Navigo-Karte präsentiert wird und eine Bargeldreserve enthält, wird sehr einfach im Netzwerk nutzbar sein.

In jedem Fall wird Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) dafür sorgen, dass die Mitarbeiter der Unternehmen geschult werden, um nützliche Erklärungen zu kommunizieren und den Personen, die dies wünschen, alle notwendige Hilfe zu leisten.