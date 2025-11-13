Möchten Sie auf einen Dienst von Île-de-France Mobilités oder einem ihrer Partner zugreifen und haben noch kein Île-de-France Mobilités Connect-Konto?

Sie können sie direkt auf der Anmeldeseite von Île-de-France Mobilités Connect erstellen (klicken Sie auf "Konto erstellen").

Hinweis: Wenn Sie diese Dienste noch nicht nutzen, können Sie auch direkt zum Kontoverwaltungsbereich von Île-de-France Mobilités Connect gehen, um auf die Anmeldeseite zuzugreifen.

Wie erstelle ich mein Konto?

Die Erstellung Ihres Kontos ist schnell und einfach:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen , dass Sie ein Mensch sind (1). Geben Sie Ihren Benutzernamen (Ihre E-Mail-Adresse) ein und geben Sie Ihre Identität an (Anrede, Name, Vorname, Geburtsdatum). Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein (2) (3) (4). Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per SMS erhalten. Wählen Sie Ihre Einwilligungen für Unternehmens- und Marketingmitteilungen (5). Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein Captcha zu validieren . Eine E-Mail zur Bestätigung Ihres Kontos wird an die zuvor angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Klicken Sie auf den Link in dieser E-Mail und bestätigen Sie die Aktivierung Ihres Kontos (der Link läuft innerhalb von 60 Minuten ab). Akzeptieren Sie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Dienstes, nachdem Sie sie gelesen haben. Wählen Sie ein Passwort unter Einhaltung der Sicherheitskriterien. Melden Sie sich an, um Ihre Reise fortzusetzen.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt über Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto auf die Dienste Ihrer Wahl zugreifen.

(1) Wenn Sie ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto aus einem Land erstellen, das in der Liste der zugelassenen Länder aufgeführt ist (siehe Tabelle 1(4)), werden Sie aufgefordert, ein Kästchen anzukreuzen, um zu bestätigen, dass Sie ein Mensch sind. Diese Maßnahme wurde eingeführt, um die Sicherheit zu erhöhen. Wenn Sie jedoch ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto von französischem Hoheitsgebiet aus erstellen, wird dieses Kontrollkästchen nicht angezeigt.

(2) Der Kontoerstellungsdienst Île-de-France Mobilités Connect ist außerhalb der aufgeführten Länder vorübergehend nicht verfügbar (siehe Tabelle 1(4)). Wenn Sie in einem Land leben, das nicht auf dieser Liste steht, laden wir Sie ein, Ihr Île-de-France Mobilités-Konto zu erstellen, sobald Sie auf französischem Hoheitsgebiet angekommen sind. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

(3) Um die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, werden Sie gebeten, eine Telefonnummer einzugeben, die zur Überprüfung Ihrer Identität verwendet wird, um einen Bestätigungscode per SMS zu erhalten. Diese Mobiltelefonnummer wird nicht gespeichert. Es wird nur und ausschließlich während Schritt 3 des Kontoerstellungsprozesses verwendet. Es werden nur Mobiltelefonnummern aus den aufgeführten Ländern akzeptiert (siehe Tabelle 1(4)).

Wenn Ihre Mobiltelefonnummer aus einem Land oder Gebiet stammt, das nicht in dieser Liste aufgeführt ist, laden wir Sie ein, sich an eine Navigo Services-Agentur zu wenden, um Unterstützung zu erhalten.

(4) Liste der Länder und zulässigen Mobiltelefonnummern:

(5) Einwilligungen für kommerzielle Mitteilungen werden nur erteilt, wenn der Nutzer über 15 Jahre alt ist.