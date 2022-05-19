Öffentliche Verkehrsmittel

Zusätzlich zur App und Website von Île-de-France Mobilités können Sie mit Ihrem Navigo Connect-Konto auf den Kauf von Tickets und Pässen (Navigo Monat und Woche) über die Apps Bonjour RATP und SNCF Connect zugreifen.

Mitfahrgelegenheiten

Sie können auch Ihr Navigo Connect-Konto verwenden, um auf Partner-Mitfahrdienste (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily) zuzugreifen.

Und bald

In naher Zukunft kann Ihr Navigo Connect-Konto auch bei anderen Mobilitätspartnern (Fahrrad, Carsharing usw.) verwendet werden.