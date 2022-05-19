Auf welche Partnerdienste kann ich mit meinem Île-de-France Mobilités Connect-Konto zugreifen?
Öffentliche Verkehrsmittel
Zusätzlich zur App und Website von Île-de-France Mobilités können Sie mit Ihrem Navigo Connect-Konto auf den Kauf von Tickets und Pässen (Navigo Monat und Woche) über die Apps Bonjour RATP und SNCF Connect zugreifen.
Mitfahrgelegenheiten
Sie können auch Ihr Navigo Connect-Konto verwenden, um auf Partner-Mitfahrdienste (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily) zuzugreifen.
Und bald
In naher Zukunft kann Ihr Navigo Connect-Konto auch bei anderen Mobilitätspartnern (Fahrrad, Carsharing usw.) verwendet werden.