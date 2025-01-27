Online-Verfahren

Sie können die Deaktivierung Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos direkt online beantragen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Melden Sie sich beim Konto an Île-de-France Mobilités Connect , die Sie deaktivieren möchten. Wählen Sie im Abschnitt "Mein Bereich" die Option "Meine Informationen verwalten" Klicken Sie auf den Link "Mein Île-de-France Mobilités Connect-Konto deaktivieren" Klicken Sie auf die Schaltfläche "Deaktivierung bestätigen", damit die Anfrage gesendet wird.

Nach Erhalt dieser Anfrage erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der der Eingang Ihres Antrags auf Deaktivierung Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos angegeben ist. Die Anfrage wird vom Kundenbetreuungszentrum Île-de-France Mobilités geprüft. Es ist nicht erforderlich, die Anfrage mehrmals zu stellen.

Bearbeitungszeit des Antrags

Die Deaktivierung erfolgt verzögert innerhalb von weniger als 30 Tagen. Wenn die Anfrage erfolgreich ist, werden keine weiteren Mitteilungen gesendet, der Zugang zu den damit verbundenen Diensten wird ausgesetzt, obwohl personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und zur Ermöglichung einer zukünftigen Reaktivierung aufbewahrt werden können.

Kauf- und Abonnementhistorie

Durch diese Deaktivierung wird Ihre Kauf- und/oder Abonnementhistorie nicht gelöscht. Wenn Sie jedoch Ihre Historie einsehen möchten, können Sie sich an das Kundenbetreuungszentrum Île-de-France Mobilités wenden, um dies anzufordern.