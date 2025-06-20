Was ist Île-de-France Mobilités Connect?

Es handelt sich um eine eindeutige Kennung für den Zugriff auf Ihre Mobilitätsdienste in der Île-de-France:

Ihre Pakete und Transportverträge auf der Website von Île-de-France Mobilités (in Ihrem persönlichen Bereich Mon Navigo): Navigo Jährlich, Monat oder Woche, imagine R, Navigo Liberté+, ...

Ihre Einkäufe und Aufladungen von tickets in der Anwendung Île-de-France Mobilités und ihren Partneranwendungen (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France)

Ihre Favoriten und Routensuchen auf der Website von Île-de-France Mobilités (Rubrik "Meine Reisen") und in der Anwendung Île-de-France Mobilités

Ihre Mitfahrgelegenheitsbuchungen über die Partner-Apps von Île-de-France Mobilités (Klaxit, Karos, Blablacar Daily)

über die Partner-Apps von Île-de-France Mobilités (Klaxit, Karos, Blablacar Daily) Und bald viele andere Dienste...

Île-de-France Mobilités Connect, Sie kennen es bereits!

Île-de-France Mobilités Connect ist einfach der neue Name von Navigo Connect.

Dies ist die E-Mail-Adresse und das Passwort, mit denen Sie sich bereits bei der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités, im Bereich "Meine Reisen" auf der Website von Île-de-France Mobilités sowie in den Partneranwendungen angemeldet haben.

Dieser neue Name ermöglicht es, den Umfang der von Île-de-France Mobilités angebotenen Mobilitätsdienstleistungen besser widerzuspiegeln.