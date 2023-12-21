Ein Code zur Sicherung des Zugriffs auf Ihr Konto

Wenn Sie sich mit Île-de-France Mobilités Connect verbinden, werden Sie nun aufgefordert, zusätzlich zu Ihren üblichen Kennungen einen 5-stelligen Code einzugeben, der Ihnen an Ihren Posteingang gesendet wird.

Durch das Senden dieses Codes an die E-Mail-Adresse, die Ihrer Kontokennung entspricht, stellt Île-de-France Mobilités sicher, dass Sie der Ursprung der Authentifizierungsanfrage sind, und sichert so den Zugriff auf Ihr Konto.

Eine Fehlermeldung sagt mir, dass der Code ungültig ist, warum?

Der Code, der Ihnen zugesandt wird, ist zeitlich begrenzt. Darüber hinaus macht jeder neu gesendete Code die vorherigen ungültig. Stellen Sie also sicher, dass Sie den zuletzt erhaltenen Code verwenden und dass er mit Ihrer letzten Versandanfrage übereinstimmt.

Was ist, wenn ich keinen Code erhalten habe?

Denken Sie daran, Ihren Spam zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie die E-Mail überprüfen, die Ihrer Connect-ID entspricht.

Wenn Sie dennoch nichts erhalten haben, können Sie die Rücksendung eines Codes beantragen. Gehen Sie dazu auf die Code-Eingabeseite und klicken Sie auf "Code erneut senden".

Wie kann ich vermeiden, diesen Code bei jeder neuen Anmeldung einzugeben?

Wenn Sie ein vertrauenswürdiges Endgerät wie Ihren PC oder Ihr Mobiltelefon verwenden und diesen Code nicht bei jeder neuen Verbindung systematisch eingeben müssen, können Sie diese Funktion vorübergehend deaktivieren (3 Monate).

Denken Sie dazu bei der Eingabe Ihres Sicherheitscodes daran, vor der Validierung das entsprechende Kontrollkästchen anzukreuzen: