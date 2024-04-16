Seit dem 1. Dezember 2020 erlauben Orange und Sosh nicht mehr, den tickets-Kaufservice in ihren SIM-Karten zu installieren, ein Vorgang, der zum Speichern Ihrer tickets erforderlich ist. Wenn Sie den Dienst jedoch vor dem 1. Dezember 2020 auf Ihrer SIM-Karte installiert haben, bleibt er betriebsbereit:

Sie können weiterhin tickets kaufen und mit Ihrem Android-NFC-Telefon validieren.

Wenn Sie Ihre Apps neu installieren oder Ihr Telefon auf ein anderes Android-Modell umstellen, das mit dem Dienst kompatibel ist, können Sie Ihre SIM-Karte weiterhin verwenden. Installieren Sie dazu einfach die Zusatzanwendung Kontaktloses Ticket;

Wenn Sie vorhaben, Ihre SIM-Karte zu wechseln, denken Sie daran, die darin enthaltenen tickets zu verbrauchen, bevor Sie sie wechseln, da sie nicht übertragen oder erstattet werden können.

Hinweis: Die Funktion zum Aufladen von ticket auf das Telefon ist auf dem iPhone nicht verfügbar.