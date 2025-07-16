In einigen sehr spezifischen Fällen ist es möglich, dass der Dienst sowohl auf der SIM-Karte als auch im sicheren Element des Telefons oder in der Begleitanwendung My Navigo Tickets installiert wird.

Wenn der Dienst an mehreren Standorten vorhanden ist, können Sie mit der Anwendung den Ort auswählen, auf den Sie zugreifen möchten. Sobald der Standort ausgewählt ist, zeigt die App seinen Inhalt an und alle neuen Käufe werden an diesem Ort hochgeladen.

Andererseits ist es möglich, dass Android Sie bei Validierungen und Prüfungen weiterhin auffordert, den zu verwendenden Speicherort auszuwählen. Wenn Sie diesen Schritt vermeiden möchten, haben Sie auf einigen Telefonen die Möglichkeit, den für zukünftige Validierungen verwendeten Speicherort in den NFC-Einstellungen des Telefons zu erzwingen: