Bevor Sie zum ersten Mal einen Trageservice ticket auf Ihr Android-Telefon oder Ihre Samsung Galaxy Watch laden, ist ein zusätzlicher Installationsschritt erforderlich.

Sobald diese Installation erfolgreich ist, gehen Sie zum Startbildschirm der Einkaufsabteilung:

- Kaufen > Auf meinem Handy > Kaufen Sie ein ticket

- Kaufen > Auf meiner Samsung Galaxy Watch > Kaufen Sie eine ticket

Die Anwendung zeigt dann die verschiedenen tickets an, die zum Kauf angeboten werden. Sie wählen den ticket und ggf. das Datum, die Felder und die Menge aus.

Vor der Zahlung werden Sie gebeten, sich bei Île-de-France Mobilités Connect zu authentifizieren , um von mehreren Vorteilen zu profitieren: Registrierung Ihrer Zahlungsmethode, namentlicher Kaufbeleg, Abfrage Ihrer letzten Einkäufe, bessere Verwaltung Ihrer Kundendienstanfragen usw.

Diese Authentifizierung ist für den Kauf von Navigo Month- und Navigo Week-Paketen obligatorisch, um Sie bei einer Kontrolle identifizieren zu können.

Für die Zahlung müssen Sie über eine Kreditkarte verfügen und eine E-Mail-Adresse eingeben, an die Ihnen der Kaufbeleg zugesandt wird. Diese Adresse ist vorausgefüllt, wenn Sie bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert sind. Je nach Handy können Sie Ihre Transport tickets auch mit Samsung Pay bezahlen.

Nach der Zahlung wird das ticket auf Ihr Telefon oder Ihre Samsung Galaxy Watch geladen und Sie können damit reisen.