Um herauszufinden, welche ergänzende Anwendung der Dienst auf Ihrem Handy verwendet, schauen Sie sich einfach das Popin an, das am Ende Ihrer Einkäufe angezeigt wird:

· Wenn Ihnen mitgeteilt wird, dass Ihre tickets auf Ihre SIM-Karte oder in das sichere Element Ihres Telefons geladen wurden, verwendet der Dienst die Zusatzanwendung "Kontaktloses Ticket";

· Wenn Ihnen mitgeteilt wird, dass Ihre tickets in die Anwendung "Meine Navigo-Tickets" geladen wurden, verwendet der Dienst diese zusätzliche Anwendung.