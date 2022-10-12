Woher weiß ich, welche Add-on-App ich verwende?

Aktualisiert am 12 Oktober 2022

Um herauszufinden, welche ergänzende Anwendung der Dienst auf Ihrem Handy verwendet, schauen Sie sich einfach das Popin an, das am Ende Ihrer Einkäufe angezeigt wird:

·         Wenn Ihnen mitgeteilt wird, dass Ihre tickets auf Ihre SIM-Karte oder in das sichere Element Ihres Telefons geladen wurden, verwendet der Dienst die Zusatzanwendung "Kontaktloses Ticket";

·         Wenn Ihnen mitgeteilt wird, dass Ihre tickets in die Anwendung "Meine Navigo-Tickets" geladen wurden, verwendet der Dienst diese zusätzliche Anwendung.