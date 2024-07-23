Sie können Ihre Transport-tickets Île-de-France direkt über die Samsung Wallet kaufen: Startbildschirm > Hinzufügen > Transport > Navigo Region Ile-de-France.

Die Samsung Wallet führt Sie durch die Schritte, einschließlich der Installation einer Zusatzanwendung Kontaktloses Ticket oder Meine Navigo-Tickets je nach Handy.

Sobald dieser Installationsschritt abgeschlossen ist, können Sie nur bei der ersten Verwendung ein ticket aus dem gesamten Angebot auswählen, das über ein Telefon erworben werden kann.

Für einen Kauf über die Samsung Wallet muss die Zahlung mit Samsung Pay erfolgen.

Der Kaufbeleg wird automatisch an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie während Ihrer Kaufreise angegeben haben.

Wenn Sie ein Navigo Week- oder Navigo Mois-Paket kaufen möchten, werden Sie aufgefordert, sich bei Île-de-France Mobilités Connect zu authentifizieren.