Das Laden von tickets auf eine Samsung Galaxy Watch ist nur in der Anwendung Île-de-France Mobilités verfügbar und erfordert einen Installationsschritt.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen guten Zugang zum Netzwerk, zur Telekommunikation oder zu WIFI und eine kompatible Uhr haben.

Im Zweifelsfall können Sie den Installationspfad über das Thema fortsetzen

Kontaktieren Sie uns > Meine Transport-tickets [...] / Auf meiner Samsung Galaxy Watch geladene tickets / Ich habe Probleme bei der Installation , nachdem ich mich bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert habe.

Die App diagnostiziert Ihre Ausrüstung und führt Sie Schritt für Schritt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die auf das aufgetretene Problem hinweist.