Dieser Schritt ist notwendig, um Ihr Android-Telefon einzurichten und Transport tickets (Ticket, Navigo-Paket usw.) sicher zu speichern. Dazu müssen Sie je nach Telefonmodell eine Add-on-Anwendung installieren:

-Wenn Sie ein Samsung Galaxy-Telefon (Liste kompatibler Modelle auf der Samsung-Website) oder eine SIM-Karte mit tickets haben, müssen Sie die Zusatzanwendung Contact Ticket installieren, um auf das sichere Element zugreifen zu können.

-Die App "Kontaktloses Ticket" ist auch auf der Samsung Galaxy Watch erforderlich.

-Wenn Ihr Android-Telefon nicht über ein sicheres Element verfügt, müssen Sie die ergänzende Anwendung My Navigo Tickets installieren, um Ihre tickets direkt zu speichern. Achten Sie in diesem Fall darauf, es nicht zu deinstallieren oder seine Daten zu löschen, da dies zum Verlust Ihrer tickets führt.

Diese Anwendungen müssen für den Betrieb des Dienstes auf dem Telefon aufbewahrt werden.